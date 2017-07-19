В Уральске мошенник обманул 98 горожан на 15 млн тенге

В Уральске от действий мошенника пострадали 98 человек. По данным прокуроров мужчина размещал в интернете объявления по изготовлению мебели на заказ. Встречался с клиентами, брал задаток и исчезал, передает ТК "Астана"





Жанар Искалиевой мечта о новой мебели обошлась в 50 тысяч тенге. В течение года женщина выбирала кухонный гарнитур. И вот на сайте объявлений в интернете нашла то, что хотела. Внесла предоплату, но мебель так и не получила.





"Позвонила, мужчина пришёл, всё измерил, мы заключили договор, я внесла предоплату 50 тысяч тенге. Через некоторое время позвонила на номер, телефон оказался отключенным. С тех пор почти полгода прошло. У меня ни денег, ни мебели", - сетует Жанар Искалиева.





Женщина написала заявление в полицию и оказалась далеко не первой. Мошенник уже обогатился на миллионы тенге. 29-летний мужчина задержан, ведётся следствие.





Все мошенники обладают умением вступать в контакт и вызывать доверие, рассказывают в прокуратуре. Аферы из раздела «купли-продажи» в интернете довольно распространены. Дело можно провернуть быстро, а вот распознать обманщиков не всегда просто. При этом специалисты отмечают, что число мошенничества в Уральске продолжает расти. 449 фактов с начала года, что почти на 30 больше прошлогодних цифр.





"В текущем году зарегистрирован рост мошенничества, связанных с предоставлением различных услуг, таких как изготовление и установка мебели, аренды игровой приставки «Sony Playstaition», оплата через терминалы и интернет сайты", - заявил начальник следственного отдела прокуратуры г. Уральск Ершат Камбетов.





Если даже не попались на удочку мошенника о попытке нужно сообщить в полицию. Ведь только 50% таких случаев удается раскрыть. Специалисты говорят, в большинстве случаев, на статистику влияет своевременность обращений.







