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Житель Атырау пожарил яичницу на 40-градусной жаре

19 июля 2017, 10:15

Жара позволяет настолько раскалить сковородку, что на ней можно пожарить яичницу.

В сети появилось видео, на котором житель Атырау жарит яйца прямо на улице, сообщает Zakon.kz.


Жара позволяет настолько раскалить сковородку, что на ней можно пожарить яичницу.

«Что можно сказать о погоде в Атырау? Готовим яичницу прям на асфальте. 40 градусов ребята, даже 42», - комментирует автор свое видео.
Напомним, житель Шымкента уже жарил яичницу на 50-градусной жаре.

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