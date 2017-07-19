Житель Атырау пожарил яичницу на 40-градусной жаре
19 июля 2017, 10:15
Жара позволяет настолько раскалить сковородку, что на ней можно пожарить яичницу.
В сети появилось видео, на котором житель Атырау жарит яйца прямо на улице, сообщает Zakon.kz.
Жара позволяет настолько раскалить сковородку, что на ней можно пожарить яичницу.
«Что можно сказать о погоде в Атырау? Готовим яичницу прям на асфальте. 40 градусов ребята, даже 42», - комментирует автор свое видео.
Напомним, житель Шымкента уже жарил яичницу на 50-градусной жаре.
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