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В Казахстане предлагают законодательно закрепить обязательную вакцинацию

19 июля 2017, 11:38

Есть случаи, когда по религиозным мотивам люди отказываются от вакцинации.

В Казахстане предложили законодательно закрепить обязательную вакцинацию, сообщает МИА «Казинформ».

«Сейчас разрабатывается пакет поправок в законодательство, в том числе обсуждается вопрос о введении обязательного требования, например, вакцинации. Но есть как сторонники, так и противники этого. И мы обязаны учитывать мнение всех сторон. Пока решение не принято по этому поводу», - сообщил на брифинге в Правительстве министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан Нурлан Ермекбаев.

Министр сообщил, что есть случаи, когда по религиозным мотивам люди отказываются от вакцинации от опасных инфекции.

«Есть такие люди и среди мусульман, и среди христиан. Здесь много зависит от разъяснительной работы. Потому что насильно заставить человека сделать прививку или перелить кровь мы не имеем права. Это зависит от сознания и ответственности самих граждан. Но разъяснительная работа в этом плане ведется», - отметил министр.

Фото: газета "Литер"

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