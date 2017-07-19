О прекращении предпринимательской деятельности по результатам аудиторского заключения

Департамент государственных доходов по Павлодарской области напоминает, что законом РК от 29 декабря 2014 года № 269-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» внесены существенные изменения в части ликвидации предприятий и ИП, а именно, предоставлена возможность закрытия по результатам аудиторской проверки.

В Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» введена новая статья 37-2 «Особенности исполнения налогового обязательства отдельными категориями ликвидируемых юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, прекращающих деятельность по результатам аудиторского заключения по налогам», которая устанавливает особенности исполнения налогового обязательства отдельными категориями ликвидируемых юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, прекращающих деятельность по результатам аудиторского заключения по налогам, если они одновременно соответствуют двум условиям:

1) общая сумма совокупных годовых доходов с учетом корректировок ликвидируемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, прекращающего деятельность, за период срока исковой давности, установленного статьей 46 Налогового кодекса (5 лет), составляет не более 120 000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

2) имеют в наличии аудиторское заключение по налогам, составленное аудиторской организацией не более чем за двадцать календарных дней до даты предоставления в налоговый орган налогового заявления о прекращении деятельности.

При этом, если по результатам аудиторского заключения по налогам возникают обязательства по исчислению и уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчислению, удержанию, перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, исчислению и уплате социальных отчислений, такие обязательства подлежат исполнению ликвидируемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, прекращающим деятельность, в течение десяти календарных дней со дня, следующего за днем вручения аудиторской организацией аудиторского заключения по налогам такому налогоплательщику.

Далее юридическое лицо-резидент в случае принятия решения о ликвидации, индивидуальный предприниматель в случае принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляют в орган государственных доходов по месту своего нахождения следующие документы:

1) налоговое заявление о прекращении деятельности;

2) налоговое заявление о снятии с регистрационного учета по отдельным видам деятельности при наличии такого учета;

3) ликвидационную налоговую отчетность;

4) аудиторское заключение по налогам, составленное аудиторской организацией.

А так же представляется налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины, в случае постановки контрольно-кассовой машины на учет в органе государственных доходов.

Ликвидируемый налогоплательщик, уплачивает налоги, другие обязательные платежи в бюджет, перечисляет обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, социальные отчисления, отчисления и (или) взносы на обязательное социальное медицинское страхование, отраженные в ликвидационной налоговой отчетности, не позднее десяти календарных дней со дня представления в орган государственных доходов ликвидационной налоговой отчетности.

В случае, если срок представления очередной налоговой отчетности наступает после представления ликвидационной налоговой отчетности, представление такой очередной налоговой отчетности производится не позднее даты представления ликвидационной налоговой отчетности.

Орган государственных доходов не позднее десяти рабочих дней со дня получения документов, обязан осуществить камеральный контроль. В случае выявления органами государственных доходов нарушений по результатам камерального контроля ликвидируемому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, прекращающему деятельность, вручается уведомление об устранении нарушений.

Уплата (перечисление) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям производится налогоплательщиком не позднее десяти календарных дней со дня исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля.

В случаях неисполнения уведомления и (или) несогласия органов государственных доходов с пояснениями, представленными налогоплательщиком, в отношении ликвидируемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, прекращающего деятельность, органом государственных доходов проводится документальная налоговая проверка по фактам и обстоятельствам, выявленным в отношении такого налогоплательщика, которые послужили основанием для назначения данной проверки.

В случаях исполнения требований органа государственных доходов, а также при условии устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, проведенного налоговым органом, ликвидируемое юридическое лицо одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:

1) ликвидационный баланс;

2) справку банка и (или) организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, о закрытии имеющихся банковских счетов.

Налоговое обязательство индивидуального предпринимателя, прекратившего деятельность, считается исполненным после осуществления камерального контроля при условии отсутствия или погашения налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям, устранения нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, в полном объеме.

Информация о снятии индивидуального предпринимателя с регистрационного учета размещается на сайте http://kgd.gov.kz.