Caspian University организовал в рамках ЕХРО международный форум «Устойчивое развитие и нотариат: юристы на защите экологии и прав граждан»

13 июля в Астане Caspian University провел Международный Форум «Устойчивое развитие и нотариат» в рамках EXPO-2017. Мероприятие прошло в Павильоне Французской республики. В церемонии официального открытия Форума приняли участие Посол Франции в Казахстане Франсис Этьен, Генеральный комиссар Национального Павильона Франции Паскаль Лоро, Президент Верховного нотариального совета Франции Дидье Куафар.

Устойчивое развитие — это процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Во многом речь идет об обеспечении качества жизни людей. Этим путем прошли развитые страны Европы и Америки.

Казахстан, организовавший у себя в столице выставку EXPO-2017, показывает стремление стать государством, безопасным для своих граждан и экологии и эффективным в развитии новых технологий и использовании природных ресурсов.

На Международном Форуме с докладом выступила Эльян Фремо, Почетный нотариус, Член Института правовых исследований Верховного нотариального совета Франции, заведующая сектором недвижимости, урбанизации и окружающей среды.

Ее доклад касался концепции устойчивого развития в сочетании с изменениями Международного экологического права и действующих межгосударственных нормативных актов, таких как Стокгольмская декларация, принятая по инициативе ООН в 1972 году и давшая старт самому понятию «устойчивое развитие» - «продолжающееся» («самодостаточное»), то есть такое, которое не противоречит дальнейшему существованию человечества и развитию его в прежнем направлении.

Киотский протокол, принятый в 1997 году, говорит о влиянии человеческой промышленной деятельности на изменение климата. Рамочная конвенция 1997 года фактически была заявлена в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Декларация Рио, по словам г-жи Фремо, суммировала 20 лет работы и размышлений об окружающей среде на международном уровне.

«Экологические проблемы прошли долгий путь от признания их существования до появления соответствующих законодательных актов, обеспечивающих сохранение или восстановление биоразнообразия, защиту здоровья граждан, их безопасности от стихийных бедствий и промышленных катастроф, корпоративную ответственность и прозрачность перед обществом крупных компаний, занятых производством и энергетикой», завершила свое выступление Эльян Фремо.

Первый «круглый стол» в рамках Международного Форума «Устойчивое развитие и нотариат» модерировал ректор Caspian University Жолдасбек Нусенов. Темой обсуждения стала эволюция международного права. В ходе прозвучавших докладов были затронуты такие вопросы как международные договоры и соглашения, принципы международно-правовой охраны окружающей среды, экологическая ответственность, биоразнообразие и проблемы возмещения экологического ущерба, а также правоприменительная практика, нацеленная на лучшее использование природных ресурсов в интересах устойчивого будущего, поддерживая при этом экономическое и социальное развитие и обеспечение предотвращения ущерба окружающей среде.

В своем выступлении профессор Caspian University, доктор юридических наук Роман Подопригора рассказал, как международное экологическое право влияет на казахстанскую правовую систему и государственное администрирование Это влияние связано не только с ратификацией Казахстаном многосторонних и двусторонних конвенций и соглашений в области экологии, воспроизводством международно-правовых принципов и подходов в Экологическом кодексе. Международное экологическое право является ярким примером возможности и успешности имплементации международных норм и в другие отрасли права.

На примере Орхусской Конвенции (1998), ратифицированной Казахстаном в 2000 году, выступающий показал, как положения Конвенции повлияли на развитие института доступа к информации, качественный рост институтов гражданского общества, вовлечение общественности в принятие государственной администрацией социально важных решений, совершенствование судебной системы.

Профессор Подопригора также остановился на некоторых внутренних проблемах государственного администрирования в сфере экологии. В частности, он отметил постоянную реорганизацию государственного органа, ответственного за вопросы экологии, неудачность подчинения этого органа Министерству энергетики. Выступающий также отметил, что в государственном администрировании не всегда обоснованно делается упор на очень жесткие наказания за экологические правонарушения в ущерб превентивным мерам.

На «круглом столе» прозвучали доклады ученых-юристов Франции, Китая, Кыргызстана и Казахстана.

Айбек Аттокуров, директор Института прикладных наук и экологии Ошского технологического университет им. М.М. Адышева назвал основные проблемы экологического законодательства в Кыргызстане:

- Отсутствие политической воли государства к последовательному, эффективному, осуществлению деятельности по охране окружающей среды и обеспечению рационального природопользования.

- Слабо разработанная система экологического законодательства.

- Неудовлетворительная организация государственного управления в сфере охраны окружающей среды.

- Приоритет экономики над экологией.

- Дефицит финансирования программ и мероприятий по охране окружающей среды.

- Нехватка специалистов, в том числе юристов-экологов.

- Низкий уровень правосознания, экологических знаний и экологической культуры.

На втором «круглом столе» в рамках Международного Форума «Устойчивое развитие и нотариат» была обсуждена тема нотариата как института эффективной защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Были заслушаны доклады ученых из Казахстана и гостей нашей республики, в числе которых:

- Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты России.

- Батыр Самарходжаев, заведующий кафедры «Международное частное и гражданское право» Университета мировой экономики и дипломатии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

- Чойжамц Батбиэг, нотариус Нотариальной палаты Монголии, магистр юридических наук.

- Заур Мамедов, член Экспертного совета по правовым наукам Высшей аттестационной комиссии Министерства образования Республики Азербайджан.

- Елена Гринкевич, председатель Минской областной нотариальной палаты Республики Беларусь.

- Хуршед Насиров, заведующий кафедрой Гражданского права Российско-Таджикского университета.

- Дамира Жолдошалиева, член Совета нотариальной палаты Кыргызской Республики.

Докладчики затронули вопросы феномена защиты в праве, защитной функции нотариата в гражданском обороте, нотариального удостоверения сделок как института по обеспечению и защите имущественных прав граждан и организаций, перспектив расширения нотариальной защиты прав, а также особенности нотариальной защиты гражданских прав.