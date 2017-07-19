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Экс-глава BMW i ушел в Faraday Future

19 июля 2017, 15:25

Господин Кранц проработал в автомобильной индустрии свыше 30 лет.

Электромобильный стартап Faraday Future испытывает серьезные финансовые трудности, но они, похоже, не мешают охоте за головами: компания наняла в качестве нового технического директора немецкого инженера Ульриха Кранца. Господин Кранц проработал в автомобильной индустрии свыше 30 лет и до недавнего времени возглавлял BMW i – подразделение BMW Group, изначально занимавшееся электромобилями и гибридами, а теперь переключившееся на автопилот и новые цифровые технологии связи.

В опубликованном на сайте Faraday Future интервью Ульрих Кранц говорит, что присоединился к стартапу, поскольку у того имеются «правильные люди, правильное видение и очень инновационный продукт». Речь о кроссовере FF 91, запуск которого в серийное производство господин Кранц называет своей первоочердной задачей.

Ранее в этом месяце стало известно, что Faraday Future заморозил проект строительства завода в Неваде стоимостью в 1 миллиард долларов. Бывший основной инвестор – компания LeEco китайского миллиардера Цзя Юэтина – прекратил поддержку начинающего производителя электромобилей, а нового источника финансов у FF пока нет. Тем не менее, компания рассчитывает наладить мелкосерийную сборку FF 91 уже к следующему году.

25 июня Faraday Future принял участие в скоростном подъеме на холм Пайкс Пик и установил новый рекорд для электрокаров, пройдя 20-километровую трассу быстрее Tesla Model S P90D. Правда, выступала машина не в «серийном» зачете, а в «выставочном» Exhibition. Тем не менее, стоит признать, что с разработкой у Faraday Future дела обстоят значительно лучше, чем с организацией производства.

Текст: Александр Орехов
Фото: Faraday Future

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