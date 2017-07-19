За гибель ребёнка от удара током на детской площадке в Шымкенте никто не наказан

Больше года прошло со дня смерти пятилетнего мальчика

За гибель ребёнка на детской площадке в Шымкенте никто не наказан.

Вечером на детской площадке пятилетний мальчик, игравший с ребятами, случайно прикоснулся к железобетонному электрическому столбу. Мальчика ударило током напряжением 150-170 кВт. Через 10 дней в реанимации мальчик умер.





Прошел год, но по обращениям потерявших сына родителей до сих пор никто не понес наказания.





Площадка с железобетонным столбом — убийцей, где произошло несчастье, состоит на балансе шымкентского городского отдела ЖКХ. Построило ее ТОО «Арман» на бюджетные средства, выделенные в рамках государственных закупок. Контроль за качеством строительства осуществляло ТОО «Шымкенткурделикурылыс».





Этот электроопасный детский объект, без всяких сомнений, приняла в эксплуатацию в июне 2014 года серьезная комиссия во главе председателя — начальника отдела ЖКХ Ж.





В течение года уголовное дело, возбужденное по заявлению отца погибшего мальчика несколько раз приостанавливалось. После очередной жалобы пострадавших возобновлялось. Сегодня в материалах дела имеются все доказательства грубейших нарушений, игнорирования правил техники безопасности при установке электрического столба. Он был без изоляции и заземления.















