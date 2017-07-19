КВНщик Мусагалиев ответил на критику: Я был и остаюсь казахом

"А творчество оно на то и творчество, чтобы вызывать эмоции и делать всех нас лучше и добрее".

Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев ответил на критику из-за шутки о казахском языке, сообщает сообщает Zakon.kz





"Дорогие друзья, я хочу ответить по поводу сложившейся ситуации вокруг заставки канала ТНТ, где мы с Нурланом Сабуровым разыграли шутку про незнание казахского языка. Знаю, что в Казахстане по этому поводу поднялась волна негодования, которая вылилась в прямые угрозы в мой адрес. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этой ситуации и проявил понимание. Мои братья казахстанские КВНщки заняли поистине братскую позицию и призвали всех успокоиться. За это им отдельное спасибо!





Во-вторых, хочу обратиться ко всем, кто выразил негативное отношение. Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает своё мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи. В-третьих, за всем этим шумом я понял, что данная ситуация подняла важный вопрос сохранения родного языка! И, поверьте, этот вопрос гораздо важнее для казахов, живущих не в Казахстане, а в России! Я знаю много наших, не говорящих на казахском языке, и это реальность!!! Уверен, что многие из них задумались на эту тему после ролика... И последнее. Я был и остаюсь казахом, вне зависимости от всего того, что происходит вокруг. И всегда с гордостью это подчеркиваю!





А творчество оно на то и творчество, чтобы вызывать эмоции и делать всех нас лучше и добрее! С уважением к вам, своему народу, и к языку, Азамат Мусагалиев", - написал он в своем аккаунте в Instagram.



