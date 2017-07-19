В Казахстане введут электронное декларирование на таможне

По его словам, с принятием нового Кодекса появится возможность автоматического выпуска товаров. Информационная система таможенных органов без участия должностных лиц будет выпускать декларацию, если не были выявлены нарушения. Также в проекте нового Кодекса заложен механизм «единого окна», теперь таможенные органы не будут запрашивать у декларанта документы, которые могут быть ими получены из информационных систем государственных органов в рамках информационного взаимодействия.



