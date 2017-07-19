Porsche перейдет с солярки на электричество

В рамках борьбы с последствиями Дизельгейта, в той или иной степени затронувшими все бренды группы Volkswagen, компания Porsche рассматривает возможность полного отказа от двигателей на «тяжелом» топливе. Об этом глава «Порше» Оливер Блюм сообщил в интервью Reuters.





К настоящему времени окончательное решение еще не принято, но существует возможность, что нынешнее поколение дизелей Porsche станет последним в своем роде и новые агрегаты разрабатываться уже не будут. Какая-то определенность в этом вопросе появится к концу десятилетия. При этом точно известно, что у нового Cayenne, до премьеры которого осталось несколько недель, будет дизельная модификация.





Именно Cayenne стал в 2009 году первым дизельным Porsche. На сегодняшний день на дизельные модели приходится около 15% продаж «Порше» – значительно меньше, чем у конкурентов. В этом смысле отказ от данного типа двигателей будет для автопроизводителя не столь болезненным. В качестве альтернативы покупателям предложат плагин-гибридные и полностью электрические силовые установки. Тот же новый «Кайен» будет доступен в версии Turbo S E-Hybrid с агрегатами от одноименной «Панамеры».



