Ресоциализация осужденных - ключевая задача уголовно-исполнительной системы Казахстана

Как уже сообщал Zakon.kz, в Астане обсуждены вопросы защиты прав заключенных и ресоциализации осужденных.

Напомним, в конце прошлого года Президентом была утверждена Комплексная стратегия социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации на 2017-2019 годы, в рамках которой предусмотрен социальный проект «Встреча у ворот», охватывающие вопросы трудового и бытового устройства лиц, вышедших на свободу.

В своем выступлении начальник ДУИС по г. Астане Е. Узакбаев отметил, что подразделениями КУИС, в том числе Департаментом УИС по городу Астане разработан пошаговый план-сценарий по реализации данного проекта. К примеру, осужденным, у которых до отбытия срока остался год, оказывается социально-правовая помощь по индивидуальной программе. Она содержит в себе досудебные доклады, материалы, характеризующие поведение человека, сведения о возмещении исковых требований, о его социальных связях, состоянии здоровья, уровня образования, о трудовых навыках и так далее. Все это помогает сделать человеку правильную коррекцию социального поведения и успешно адаптироваться. Уже в этом году в рамках социального проекта «Встреча у ворот», главная цель которого заключается именно в создании условий для социальной адаптации осужденных в обществе в первые дни выхода на свободу, освобождены шестеро осужденных.

- Благодаря «Встрече у ворот», освобождающиеся лица осведомлены, куда можно пойти и переночевать, как восстановить документы, найти работу, чем конкретно может помочь им государство, - говорит Е. Узакбаев. - Кроме того, им посоветуют, как планировать свою жизнь, выстраивать общение, достигать поставленных целей и так далее.

Подготовка осужденных к жизни на свободе предполагает освоение новых социальных ролей, восстановление прежних личных и деловых контактов, а также нейтрализацию отрицательных факторов, препятствующих возвращению этих граждан к законопослушному образу жизни. Главный эксперт Управления экспертной работы Национального центра по правам человека (НЦПЧ) в Казахстане Даниярхан Шоранов считает, что для того, чтобы суды активно применяли альтернативы лишению свободы, необходимо дальше развивать институт пробации.

Ресоциализация осужденных является одной из ключевых задач уголовно-исполнительной системы и подразделяется на два взаимосвязанных фактора: внутренний и внешний. К внутреннему относятся позитивные изменения в поведении человека, проще говоря, исправление. К внешнему - трудовая адаптация и возможность получить образование, медпомощь, социальные гарантии и компенсации. Как показывает практика, число желающих получить специальность среди осужденных не снижается, особенно это заметно в женских колониях и особенно у лиц до 40 лет.

- Система исполнения уголовных наказаний в Казахстане находится в стадии реформирования и ориентирована на исправление осужденных и полное их включение в жизнь общества после отбытия наказания, - подчеркнул Г. Шаихов, главный специалист Управления воспитательной и социально-психологической службы КУИС МВД. - Подготовка к освобождению лиц, отбывающих наказание, начинается с первого дня пребывания в учреждении по индивидуальной программе и к этому процессу привлекаются все сотрудники учреждения.

Индивидуальная программа включает в себя правовые и организационные вопросы, ознакомление с порядком выдачи документов, удостоверяющих личность, регистрацию по месту жительства, бытовое, трудовое устройство с условиями погашения и снятия судимости, административный надзор и другие жизненно важные вопросы.

Индивидуальная программа по объему социально-правовой помощи, составленная на осужденного, направляется в службу пробации по избранному осужденным месту жительства. Работники отделов занятости населения каждый месяц предоставляют учреждениям информацию о рынке труда, профессиях и специальностях, пользующихся спросом.

В целях улучшения порядка оказания социально-правовой помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы и состоящим на учете службы пробации, внедрен принцип одного окна, в частности, в Астане, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. В Актобе запущен пилотный проект «Дом пробации», в Караганде - «Кризисный центр», в Астане - рабочее место сотрудника пробации в ЦОН. Уже сегодня в Казахстане социально-правовая помощь оказана более 48 процентам лиц, находящихся на учете в службе пробации. Между тем, данный целевой индикатор в этом году должен составить не менее 45%. С начала этого года индивидуальные программы составлены в отношении 10 578 лиц, что более чем на три тысячи больше, чем за аналогичный период 2016 года. В отношении почти 9000 лиц оказана социально-правовая помощь. Трудоустроено 881 лицо, лечение получили 1990, образование - 56 человек, психологическую помощь - более 4000 лиц.

Как сообщила заместитель руководителя Управления занятости, труда и социальной защиты г. Астаны С. Нургожина, «на 1 июня этого года в поисках работы обратились 20 лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и 12 человек, состоящие на учете службы пробации. Освобожденные из мест лишения свободы, не имеющие своего угла, размещаются в Центре социальной адаптации лиц, не имеющих определенного места жительства, обеспечены питанием, ночлегом, при необходимости им оказывается медпомощь и документирование. На сегодняшний день для данной категории лиц предусмотрены 12 койко-мест».

Торгын Нурсеитова