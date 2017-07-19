Пуэрториканка 4 года записывала храп мужа, а потом превратила его в хит
19 июля 2017, 17:56
Это видео быстро набирает просмотры в фейсбуке и других социальных сетях.
Звуковой редактор и родной племянник помогли пуэрториканке превратить храп усатого мужа в мелодию Despacito — главный латиноамериканский хит 2017 года. Чтобы собрать все необходимые обертона и частоты храпа, ей понадобилось четыре года, сообщает medialeaks.ru
Это видео быстро набирает просмотры в фейсбуке и других социальных сетях: мужчина мелодично храпит на разные лады, а из этого получается танцевальный мотив, популярный в странах обеих Америк (и не только).
Домохозяйка из Пуэрто-Рико потратила на запись храпа очень много времени и, судя по записи, очень довольна результатом.
Последние четыре года я записывала храп своего мужа. Племянник помог мне замиксовать его особенным способом, и вот что получилось. Наслаждайтесь
Despacito — один из самых популярных треков в истории поп-музыки. С января 2017 года, когда в YouTube появился клип на песню пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси, он набрал больше двух с половиной миллиардов просмотров. Хит стал платиновым 34 раза.
Песня эта, естественно, о любви между девушкой-магнитом и парнем-металлом, которого она притягивает «потихоньку» («despacito»).
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