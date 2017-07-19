Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Пуэрториканка 4 года записывала храп мужа, а потом превратила его в хит

19 июля 2017, 17:56

Это видео быстро набирает просмотры в фейсбуке и других социальных сетях.

Звуковой редактор и родной племянник помогли пуэрториканке превратить храп усатого мужа в мелодию Despacito — главный латиноамериканский хит 2017 года. Чтобы собрать все необходимые обертона и частоты храпа, ей понадобилось четыре года, сообщает medialeaks.ru

Это видео быстро набирает просмотры в фейсбуке и других социальных сетях: мужчина мелодично храпит на разные лады, а из этого получается танцевальный мотив, популярный в странах обеих Америк (и не только).

Домохозяйка из Пуэрто-Рико потратила на запись храпа очень много времени и, судя по записи, очень довольна результатом.

Последние четыре года я записывала храп своего мужа. Племянник помог мне замиксовать его особенным способом, и вот что получилось. Наслаждайтесь


Despacito — один из самых популярных треков в истории поп-музыки. С января 2017 года, когда в YouTube появился клип на песню пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси, он набрал больше двух с половиной миллиардов просмотров. Хит стал платиновым 34 раза.
Песня эта, естественно, о любви между девушкой-магнитом и парнем-металлом, которого она притягивает «потихоньку» («despacito»).

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...