Пуэрториканка 4 года записывала храп мужа, а потом превратила его в хит

Звуковой редактор и родной племянник помогли пуэрториканке превратить храп усатого мужа в мелодию Despacito — главный латиноамериканский хит 2017 года. Чтобы собрать все необходимые обертона и частоты храпа, ей понадобилось четыре года

Это видео быстро набирает просмотры в фейсбуке и других социальных сетях: мужчина мелодично храпит на разные лады, а из этого получается танцевальный мотив, популярный в странах обеих Америк (и не только).

Домохозяйка из Пуэрто-Рико потратила на запись храпа очень много времени и, судя по записи, очень довольна результатом.





Despacito — один из самых популярных треков в истории поп-музыки. С января 2017 года, когда в YouTube появился клип на песню пуэрториканского исполнителя Луиса Фонси, он набрал больше двух с половиной миллиардов просмотров. Хит стал платиновым 34 раза.

Песня эта, естественно, о любви между девушкой-магнитом и парнем-металлом, которого она притягивает «потихоньку» («despacito»).