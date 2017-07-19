Родным погибшего от урагана в ВКО пенсионера выплатят полмиллиона тенге

Часть обрешетки, сорванной порывом ветра, перетащило через остановку "Автоуправление" и вынесло на улицу Казахстан, где со стороны банка шел дедушка.

Родственникам труженика тыла, погибшего от шквалистого ветра в Усть-Каменогорске, выделят полмиллиона тенге. Материальную помощь выделил Национальный центр экспертизы. Об этом сообщается на странице акимата Усть-Каменогорска в Facebook, передает Zakon.kz



Как выяснилось, причиной "летающих крыш" в Усть-Каменогорске стала не недоделка подрядчиков, а аномальный смерч, который вырвал кусок обрешетки, что стало причиной смерти 82-летнего труженика тыла Шерьяздана Исанова. Об этом сегодня журналистам рассказал директор ВКОФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" Ертолеу Мешимбаев.





По его словам, сила ветра была большой, ведь кусок обрешетки протащило на 70 метров, и это действительно несчастный случай.





"До этого момента ни разу не было нареканий к строителям, сколько ветров и ураганов уже пережили. Крыша стоит уже семь лет. Я могу вам показать: на фото видно, что вырван кусок обрешетки, а стропила остались. Очевидцы говорят, что этот кусок несколько раз приподнимало, а потом даже перекрутило и подняло вверх на 8-10 метров", — рассказывает Ертолеу Мешимбаев.





По его словам, часть обрешетки, сорванной порывом ветра, перетащило через остановку "Автоуправление" и вынесло на улицу Казахстан, где со стороны банка шел дедушка.





"Мы понимаем, какое горе в семье пенсионера, мы следили за его состоянием, приходили в больницу, наши сотрудники сдавали для него кровь. Мы решили помочь его родственникам, президент нашей компании пошел нам на встречу, и выделил материальную помощь - полмиллиона тенге, чтобы поддержать родных Шерьяздана Исанова", - сказал Ертолеу Мешимбаев.



