Родным погибшего от урагана в ВКО пенсионера выплатят полмиллиона тенге
19 июля 2017, 19:42
Часть обрешетки, сорванной порывом ветра, перетащило через остановку "Автоуправление" и вынесло на улицу Казахстан, где со стороны банка шел дедушка.
Родственникам труженика тыла, погибшего от шквалистого ветра в Усть-Каменогорске, выделят полмиллиона тенге. Материальную помощь выделил Национальный центр экспертизы. Об этом сообщается на странице акимата Усть-Каменогорска в Facebook, передает Zakon.kz.
Как выяснилось, причиной "летающих крыш" в Усть-Каменогорске стала не недоделка подрядчиков, а аномальный смерч, который вырвал кусок обрешетки, что стало причиной смерти 82-летнего труженика тыла Шерьяздана Исанова. Об этом сегодня журналистам рассказал директор ВКОФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" Ертолеу Мешимбаев.
По его словам, сила ветра была большой, ведь кусок обрешетки протащило на 70 метров, и это действительно несчастный случай.
"До этого момента ни разу не было нареканий к строителям, сколько ветров и ураганов уже пережили. Крыша стоит уже семь лет. Я могу вам показать: на фото видно, что вырван кусок обрешетки, а стропила остались. Очевидцы говорят, что этот кусок несколько раз приподнимало, а потом даже перекрутило и подняло вверх на 8-10 метров", — рассказывает Ертолеу Мешимбаев.
По его словам, часть обрешетки, сорванной порывом ветра, перетащило через остановку "Автоуправление" и вынесло на улицу Казахстан, где со стороны банка шел дедушка.
"Мы понимаем, какое горе в семье пенсионера, мы следили за его состоянием, приходили в больницу, наши сотрудники сдавали для него кровь. Мы решили помочь его родственникам, президент нашей компании пошел нам на встречу, и выделил материальную помощь - полмиллиона тенге, чтобы поддержать родных Шерьяздана Исанова", - сказал Ертолеу Мешимбаев.
Фото: Sputnik/ Рамиль Ситдиков.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869377-3fe2296ca7edc1d14fad3d2f3d104701
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...