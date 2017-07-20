В Бразилии суд заморозил счета экс-президента, осужденного за коррупцию

На четырех замороженных счетах экс-президента находится более 600 тысяч бразильских реалов (190 тысяч долларов).

Бразильский судья в среду вынес решение о заморозке банковских счетов бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силва, приговоренного на прошлой неделе к 9,5 года тюрьмы по делу о коррупции, сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.





Как сообщает канцелярия суда, на четырех замороженных счетах экс-президента находится более 600 тысяч бразильских реалов (190 тысяч долларов). Официальный представитель бывшего главы государства подтвердил, что центральный банк страны заблокировал его активы, однако отказался приводить подробности.





Судья Сержиу Моро 12 июля приговорил Лулу да Силва к 9,5 года тюремного заключения. Всего против бывшего бразильского президента было выдвинуто пять коррупционных обвинений. В частности, экс-президент, возглавлявший Бразилию в 2003–2010 годах, признан виновным в получении примерно 1,1 миллиона долларов в виде взяток от строительной компании OAS. Эти средства были вложены в приобретение шикарной трехэтажной квартиры в городе Гуаружа в штате Сан-Паулу.





Согласно приговору суда, Лула да Силва лишен права занимать любые государственные должности сроком на 19 лет. Однако сейчас свое наказание Лула да Силва отбывать не будет: он имеет право на апелляцию и, пока будет тянуться этот процесс, в тюрьму не сядет.



