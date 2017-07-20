Воду отключат в некоторых районах Астаны
20 июля 2017, 09:25
Под отключение попадут жилые объекты по адресам: Бейсекбаева, 14, 11/4, 14/2 – частный сектор, переулок Громовой, переулок Изобильный.
20 июля с 10:00 до 20:00 в некоторых районах столицы будет прекращена подача питьевой воды в связи с проведением плановых работ на водопроводе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ситуационный центр акимата города Астаны.
Под отключение попадут жилые объекты по адресам: Бейсекбаева, 14, 11/4, 14/2 – частный сектор, переулок Громовой, переулок Изобильный.
Кроме того, временно без подачи воды останутся и нежилые объекты, такие как средняя школа № 16 (Кенесары, 81), Школа искусств №1 (Абая,74/1), а также объекты по адресам: Бейсекбаева, 13, 15/1, проспект Абая, 72 А.
Фото: Костанайские новости
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