В среду, 19 июля, в Министерстве национальной экономики состоялся круглый стол, посвященный презентации и обсуждению нового Таможенного кодекса Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики РК.

Председательствующий на круглом столе вице-министр национальной экономики Ернар Бакенов, открывая мероприятие, напомнил, что 11 апреля текущего года завершился процесс подписания Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. В настоящее время страны ЕАЭС проводят процедуру его ратификации.

Он отметил, что разработка нового Таможенного кодекса Республики Казахстан, который в настоящее время проходит процедуру согласования, вызвана тем, что Таможенный кодекс Евразийского экономического союза претерпел значительные изменения.

«Проект Таможенного кодекса Республики Казахстан включает в себя нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, а также устанавливает правоотношения, отданные на откуп национального нормотворчества. Главным отличием двух кодексов от действующего законодательства является принципиально новый подход к таможенному регулированию», - сказал Бакенов.

Так, в новом Таможенном кодексе устанавливается приоритет электронных носителей перед бумажными. Это означает, что теперь участники ВЭД со своих компьютеров смогут подать декларации через информационную систему таможенных органов. При этом отсутствует необходимость прикладывания каких-либо подтверждающих документов. Все необходимые сведения указываются в самих декларациях.

«Теперь все участники ВЭД смогут получить отсрочку на месяц по таможенным пошлинам и налогам, а по некоторым категориям товаров - до шести месяцев», - сказал вице-министр МНЭ.

Кроме того, участники ВЭД смогут воспользоваться новым способом уплаты таможенных платежей путем внесения авансовых платежей. Декларант сможет уплатить всю причитающуюся сумму платежей без разбивки на пошлины, сборы и налоги, а система таможенных органов сама в дальнейшем их распределит по видам платежей. Это уменьшает риск возникновения задолженности или ошибочной уплаты.

Также, по словам Бакенова, в кодексе заложена законодательная основа для использования механизма «единого окна», при котором документы, необходимые для совершения таможенных операций, могут не представляться таможенному органу, если сведения о таких документах могут быть получены таможенными органами из информационных систем, используемых таможенными органами, а также из информационных систем государственных органов в рамках информационного взаимодействия.

«В целом можно констатировать, что новый Кодекс будет способствовать созданию благоприятной предпринимательской среды, увеличению товарооборота, развитию экспортного потенциала», - заключил Бакенов.