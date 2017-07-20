Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Астане на 5 дней ограничено движение по ул.Молдагуловой

20 июля 2017, 09:49

Вниманию водителей!

В столице ограничили движение по ул.Молдагуловой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

"В связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по ул. Молдагуловой, на участке от проспекта Женис до улицы Потанина с 20 июля по 25 июля т.г. движение транспортных средств будет ограничено частично. Рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторных ситуаций на дорогах столицы", -сказано в сообщении ДВД.

фото: admbal.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...