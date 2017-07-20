В Астане на 5 дней ограничено движение по ул.Молдагуловой
20 июля 2017, 09:49
Вниманию водителей!
В столице ограничили движение по ул.Молдагуловой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
"В связи с проведением работ по переукладке асфальтобетонного покрытия по ул. Молдагуловой, на участке от проспекта Женис до улицы Потанина с 20 июля по 25 июля т.г. движение транспортных средств будет ограничено частично. Рекомендуем жителям и гостям столицы заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторных ситуаций на дорогах столицы", -сказано в сообщении ДВД.
фото: admbal.ru
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