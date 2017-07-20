В Астане дети, состоящие на учете в полиции, бесплатно посещают спортивные мероприятия

С целью популяризации здорового образа жизни подрастающего поколения, организации досуга и занятости несовершеннолетних Местная полицейская служба ДВД г.Астаны при поддержке акимата столицы в 2016 году подписала меморандум с руководством стадионов «Астана-Арена» и «Астана-Барыс» , передает пресс-служба полиции.





Согласно меморандуму дети, состоящие на учете в ОВД, на постоянной и бесплатной основе посещают спортивно-массовые мероприятия. Так, с октября 2016 года порядка 750 подростков посетили футбольный и хоккейный матчи. С начала текущего года около 530 детей посетили стадионы.





18 июля текущего года 25 несовершеннолетних детей из социально-уязвимых семей посетили футбольный матч второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА между командами «Астана» и «Спартак Юрмала», прошедшего на стадионе Астана-Арена. Данное мероприятие организовали полицейские совместно с прокуратурой г. Астаны.





Более того, с целью организации досуга и занятости несовершеннолетних сотрудники ювенальной полиции МПС ДВД г.Астаны совместно с акиматом организовывают бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях для детей из социально-уязвимых семей. В этом году порядка 60 подростков из неблагополучных семей и состоящих на учете в ОВД посетили палаточный лагерь «Батыр» в Ерейментауском районе Акмолинской области. Дети активно принимали участие в спортивно-массовой деятельности лагеря, ходили в туристические походы и экскурсии.





«Наша цель – создать благоприятные условия для организованного отдыха и оздоровления детей, заинтересовать детей спортом, краеведением, творчеством, примерами жизненного опыта выдающихся спортсменов мотивировать ребят на достижение поставленных целей» – рассказывает заместитель начальника МПС ДВД г.Астаны Госман Жакин.



