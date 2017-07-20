Проезд в метро Алматы при оплате наличными останется на уровне 80 тенге

Первоначально в постановлении акимата города об установлении дифференцированного тарифа на перевозки пассажиров предполагалось, что его действие распространится и на метрополитен, но впоследствии городские власти исключили эту норму из постановления.

Он также отметил, что Общественным советом, дабы исключить фактор, когда водитель отключает систему "Онай" преднамеренно, были предложены свои рекомендации. Во-первых, усиление контроля, а, во-вторых, продвигать такой подход, если "Онай" сломан, то проезд бесплатный.





Власти южной столицы планируют ввести дифференцированный тариф на регулярные перевозки пассажиров в общественном транспорте, мотивируя это борьбой с теневым оборотом денежных средств, и ростом привлекательности со стороны пассажиров к безналичному способу оплаты за проезд.





При безналичной оплате за проезд, в том числе, посредством СМС, стоимость останется прежней – 80 тенге, а наличными предлагается поднять до 150. Ориентировочно введение дифференцированного тарифа планируется с 24 июля.



