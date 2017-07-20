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Проезд в метро Алматы при оплате наличными останется на уровне 80 тенге

20 июля 2017, 10:56

При этом планы по введению дифференцированного тарифа в автобусах остались прежними.

Власти Алматы пересмотрели свое решение поднять стоимость проезда при оплате наличными в метро, сообщает Sputnik Казахстан.

Первоначально в постановлении акимата города об установлении дифференцированного тарифа на перевозки пассажиров предполагалось, что его действие распространится и на метрополитен, но впоследствии городские власти исключили эту норму из постановления.

"Первое: метрополитен управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог исключили из постановления, то есть, там сейчас не будет вводиться дифференцированный тариф при оплате наличными, останется так же 80 тенге. Второе: альтернативные способы оплаты, в частности СМС, они также будут по 80 тенге", — рассказал член Общественного совета Алматы Ерлан Смайлов.

Он также отметил, что Общественным советом, дабы исключить фактор, когда водитель отключает систему "Онай" преднамеренно, были предложены свои рекомендации. Во-первых, усиление контроля, а, во-вторых, продвигать такой подход, если "Онай" сломан, то проезд бесплатный.

Власти южной столицы планируют ввести дифференцированный тариф на регулярные перевозки пассажиров в общественном транспорте, мотивируя это борьбой с теневым оборотом денежных средств, и ростом привлекательности со стороны пассажиров к безналичному способу оплаты за проезд.

При безналичной оплате за проезд, в том числе, посредством СМС, стоимость останется прежней – 80 тенге, а наличными предлагается поднять до 150. Ориентировочно введение дифференцированного тарифа планируется с 24 июля.

Фото: Википедия

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