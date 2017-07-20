Полиция Алматы проводит разъяснительную работу в водоемах и бассейнах

В разгар летних каникул и купального сезона ювенальной полицией МПС УВД Турксибского района были проведены оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасность на воде", сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на МПС ДВД Алматы.





Инспекторы местной полицейской службы обошли городские пляжи и водоемы, с предупреждением отдыхающих граждан о соблюдении правил безопасности на воде. Совместно с сотрудниками ДЧС Алматы полицейские на моторной лодке провели рейд на озере, расположенном в Турксибском районе, на предмет выявления нарушителей правил безопасности на воде. Полицейские раздавали тематические брошюры и разъясняли элементарные правила поведения отдыхающим на пляжах.





"В некоторых местах запрещено не только купаться, но и находиться не желательно, поскольку это не отведенные для отдыха места. Не смотря на жаркую температуру воздуха и времени суток, на сей раз людей собралось немного, а купающихся в запретных зонах не выявлено. В связи с чем, стоит отметить, что наблюдается тенденция позитивного понимания общественности в вопросах безопасности. Рискуя здоровьем и жизнью, желающих окунуться в запрещенных для этого местах стало меньше. Тем не менее, местной полицейской службой Алматы совместно с Департаментом по чрезвычайным ситуациям в сезон летних купаний проводится усиленная работа профилактических и предупредительных мер по предотвращению несчастных случаев, особенно с участием детей. Очень надеемся, что на сегодняшний день многие родители понимают, что детям наилучшим выбором будут бассейны и аквапарки, где предусмотрены все условия для безопасного купания и культурного время провождения", - резюмировала начальник ювенальной полиции Местной полицейской службы ДВД города Алматы полковник полиции Лейла Алипбаева.



