Уникальную монету "призрачной" империи нашли на юге Казахстана

Пески Байдибекского района долгие годы хранили монету 80-90 годов I века нашей эры, которая относится к эпохе великой Кушанской империи.

Кушанскую империю некоторые эксперты окрестили призраком, так как данных о государстве, которое располагалось на территории современных Пакистана, Афганистана и Средней Азии, крайне мало.

Археологические раскопки, в ходе которой найдены ценные артефакты, велась на городище Культобе. Ее считают культурной зоной древнего государства Кангюй, которое просуществовало со II века до нашей эры по IV век нашей эры на территории Средней Сырдарьи, бассейна реки Арысь и зон гор Каратау и Каржантау.





"В этом году мы на городище нашли действительно уникальные находки. Был обнаружен крупный сосуд, называемый хумом – сосуд для хранения зерна. На нем был прочерчен тамгаобразный знак Сарматов. Эти племена стояли у истоков казахского народа", — поделился археолог Александр Подушкин.





В числе уникальных находок и часть фрагмента письменности на керамических кирпичах — таблицах. По словам историков, письмо классифицируется как культобийское-кангюйское и относится к I веку нашей эры.





В скором времени найденные уникальные артефакты будут переданы в музейные учреждения страны.





Фото: otyrar.kz







