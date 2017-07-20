В Алматы на Арбате появятся питьевые фонтанчики

Специалисты рассказали о ходе реконструкции улиц Панфилова и Жибек жолы.

На улицах Панфилова и Жибек жолы в Алматы будут установлены питьевые фонтанчики , передает корреспондент , передает корреспондент Sputnik Казахстан





Работы по благоустройству улиц Жибек жолы и Панфилова ведет проектная компания Envicon. По словам руководителя фирмы Вероники Кизиевой, сейчас в проект вносятся дополнительные изменения.





"Реконструкция проекта (улицы Жибек жолы – прим. авт.) включает в себя участок от улицы Желтоксан до улицы Кунаева. От улицы Желтоксан до проспекта Абылай хана планируется оставить парковочную зону, просто ее упорядочить, сейчас — просто хаотичная парковка. Мы планируем организовать транспортное движение, а также пешеходное, чтобы максимально всем было удобно и пешеходам, и людям с частным автотранспортом. От Абылайхана до Кунаева также сохраняется пешеходная зона, просто все упорядочится", — сказала Кизиева в ходе Almaly Invest Forum.





Она также отметила, что на алматинском Арбате сохранится место для торговли картинами, также там появится амфитеатр, где смогут выступать уличные музыканты, будут размещены уличные кафе.





"Сейчас в проект вносятся изменения, это и установка питьевых фонтанов тоже. На улице Панфилова, где планируются организовать точки торговли и кафе, планируется установка альтернативных источников питья. Соответственно точно так же и на улице Жибек жолы", — сообщила она.





В Алматы в настоящее время ведется масштабная реконструкция улиц: Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, площади "Астана". На реконструируемых с приоритетом для пешеходов участках планируется укладка брусчатки, обустройство велодорожек, подсветка фасадов зданий.



