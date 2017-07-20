Подозреваемому во взяточничестве Бауржану Мусину продлили арест
20 июля 2017, 13:50
Чиновник на системной основе получал взятки за лоббирование интересов участников государственных закупок.
В Астане продлен арест заместителю председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства по делам религии и гражданского общества РК Бауржану Мусину, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе столичного суда сообщили, что арест подозреваемому продлен Сарыаркинским районным судом №2 до 31 июля.
Напомним, 31 марта при получении от предпринимателя очередной части взятки в размере 400 тысяч тенге Мусин был задержан с поличным . Общая сумма взятки составила 1,4 млн. тенге", - говорится в сообщении.
фото: Titus.kz
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