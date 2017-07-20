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На пляже в Нью-Джерси мужчина голыми руками спас акулу

20 июля 2017, 14:39

Акула была небольшой, и она сама выбросилась на берег.

Посетители одного из пляжей американского города Нью-Джерси спасли небольшую песчаную акулу, которую волнами вынесло на берег. Один из отдыхающих схватил хищную рыбу голыми руками, и вместе со спасателем они отнесли акулу в океан, сообщает Вести.ru со ссылкой на UPI.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как ловко рядовой отдыхающий справляется с акулой.

Автор видео Эндрю Борис рассказал, что был шокирован столь мужественным поведением незнакомца.



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