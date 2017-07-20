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В Талдыкоргане вручили ключи от 168 квартир

20 июля 2017, 15:20

В новом районе с каждым днем растет количество жилых домов.

В рамках государственной программы «Нұрлы жол» ключи от квартир в новом микрорайоне города Талдыкорган получили очередники по 12 категориям. Новоселов поздравил аким Алматинской области Амандык Баталов, передает пресс-служба акима региона.

"У нас с вами большая радость. В этом новом районе с каждым днем растет количество жилых домов. И сегодня у нас еще одно большое новоселье. Кроме того, начато строительство школы на 1700 мест. Скоро начнем строить плавательный бассейн, легкоатлетический манеж. Поэтому нас ждет еще много интересных и хороших новостей. От всей души поздравляю всех вас с сегодняшним новосельем", - сказал аким области.

Также глава региона посетив квартиры многодетных семей Гульнар Алтыбаевой и Эльмиры Ергожановой, поздравил их с новосельем и вручил памятные подарки.

В областном акимата отметили, что среди получателей коммунального жилья 15 человек с ограниченными возможностями, 33 сироты и другие очередники, всего 12 категорий.

Всего до конца текущего года в Талдыкоргане планируется сдать 617 квартир.



Фото: акимат Алматинской области

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