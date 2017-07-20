Он был полон юношеского задора: российские коллеги простились с В.Толоконниковым
20 июля 2017, 16:04
Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
В четверг в московский Дом кино пришли коллеги и поклонники творчества актера Владимира Толоконникова, скончавшегося в субботу на 75 году жизни, передает РИА Новости.
В зал Дома кино люди несут пышные букеты красных роз и гвоздик. На сцене и возле нее установлены траурные венки. Соболезнования принимают сыновья актера, Иннокентий и Родион.
Актер Павел Деревянко рассказал, что звал его дедом.
"Он был полный огня, жизненного, юношеского задора. В свои 74 года он сохранял абсолютно пацанский подход ко всему. У него, к сожалению, совсем плохо было со здоровьем, с дыханием, мы берегли его, как могли, поддерживали, подбадривали. Он никогда не жаловался. Видно было, что ему тяжело, но виду он не показывал", — поделился Деревянко
Широкая известность пришла к советскому и казахстанскому актеру театра и кино Владимиру Толоконникову после фильма Владимира Бортко "Собачье сердце" по повести Михаила Булгакова, в котором снялся в 1988 году в роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова.
Как известно, Владимир Толоконников более 40 лет проработал в Государственном академическом театре в Алматы. В понедельник коллеги по сцене простились с актером. Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Фото: Peoples.ru и РИА Новости/Илья Питалев
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