Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Павлодаре водитель, чтобы уйти от ответственности, прятал от полицейского ключи

20 июля 2017, 16:25

Несмотря на уловки, его все равно привлекли к административной ответственности.

Жительница областного центра сняла на камеру и опубликовала на Youtube, как полицейские на протяжении нескольких минут пытаются вытащить из машины молодого человека. Девушка на камеру говорит, что стражи порядка якобы душат парня, пишет портал Pavon.kz.

В ДВД Павлодарской области пояснили, что инцидент произошел 18 июля около 17.00 часов. Водитель автомашины марки «AUDI C4 - 100», двигаясь по улице Камзина, вел себя некорректно по отношению к другим участникам дорожного движения, чем вызвал подозрение у сотрудников полиции, обеспечивающих охрану общественного порядка и дорожную безопасность.

Около дома №6 по улице Суворова наряд полиции остановил автомашину. При проверке у 23-летнего водителя отсутствовали правоустанавливающие документы на данную автомашину и удостоверение на право управления автотранспортным средством. Водителю разъяснили, что в отношении него составят административный протокол за управление автотранспортом без соответствующих документов, а автомашину сопроводят на специализированную стоянку КГП «Горкомхоз».

Однако водитель отказался выполнять законные требования сотрудников полиции. Он сел в автомашину с пассажирской стороны и спрятал ключи от автомашины. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан «Об органах внутренних дел» и статьей 797 КРКоАП полицейские в принудительном порядке забрали ключи от автомашины, водворили автотранспорт на штрафстоянку.

В полиции уточнили, что все действия их сотрудников зафиксировали на видеожетон. За нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 612 КР КоАП, водителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа размером 5 МРП.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...