В Павлодаре водитель, чтобы уйти от ответственности, прятал от полицейского ключи
20 июля 2017, 16:25
Несмотря на уловки, его все равно привлекли к административной ответственности.
Жительница областного центра сняла на камеру и опубликовала на Youtube, как полицейские на протяжении нескольких минут пытаются вытащить из машины молодого человека. Девушка на камеру говорит, что стражи порядка якобы душат парня, пишет портал Pavon.kz.
В ДВД Павлодарской области пояснили, что инцидент произошел 18 июля около 17.00 часов. Водитель автомашины марки «AUDI C4 - 100», двигаясь по улице Камзина, вел себя некорректно по отношению к другим участникам дорожного движения, чем вызвал подозрение у сотрудников полиции, обеспечивающих охрану общественного порядка и дорожную безопасность.
Около дома №6 по улице Суворова наряд полиции остановил автомашину. При проверке у 23-летнего водителя отсутствовали правоустанавливающие документы на данную автомашину и удостоверение на право управления автотранспортным средством. Водителю разъяснили, что в отношении него составят административный протокол за управление автотранспортом без соответствующих документов, а автомашину сопроводят на специализированную стоянку КГП «Горкомхоз».
Однако водитель отказался выполнять законные требования сотрудников полиции. Он сел в автомашину с пассажирской стороны и спрятал ключи от автомашины. В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 6 Закона Республики Казахстан «Об органах внутренних дел» и статьей 797 КРКоАП полицейские в принудительном порядке забрали ключи от автомашины, водворили автотранспорт на штрафстоянку.
В полиции уточнили, что все действия их сотрудников зафиксировали на видеожетон. За нарушение, предусмотренное частью 1 статьи 612 КР КоАП, водителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа размером 5 МРП.
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