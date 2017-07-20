В селе Умуткер в 2017 году построят новый водовод по программе «Развитие регионов-2020»

В селе Умуткер Бухар-Жырауского района Карагандинской области состоялось расширенное заседание местного сообщества.





В нем приняли участие аким района Шагурашид Мамалинов, секретарь районного маслихата Асхат Әли, руководитель районного отдела строительства Ниязбек Бейсембаев.





На собрании обсуждался вопрос строительства в селе нового водовода.





«В рамках программы «Развитие регионов-2020» на строительство водовода в Умуткере выделено из республиканского бюджета 168 млн 450 тысяч тенге на 2017 год. Объект был переходящим на 2018 год. Однако, в связи с острой потребностью в питьевой воде жителей села, дополнительно выделили средства из областного бюджета. Водовод будет построен уже в этом году - до 1 октября», - сообщила пресс-служба акима Бухар-Жырауского района.





Глава района призвал жителей тщательно контролировать работу подрядчиков, указывать на недостатки.





"Это и ваши деньги. Вы имеете полное право знать, куда и зачем они уходят. Если подрядчик работает недобросовестно, его нужно менять", - заявил Шагурашид Мамалинов.





Аким района потребовал от подрядной организации предоставить жителям села сертификаты на все используемые материалы: трубы, насосы, счетчики и др.





Руководитель отдела строительства Ниязбек Бейсембаев ознакомил сельчан со схемой строительства водопровода. Директор подрядной организации ТОО «Агропромремстрой» Сатыбалды Жолдыбаев проинформировал участников собрания о ходе работ. По его словам, за месяц уже выполнено 40 % общего объема. Строительство будет завершено в срок, заверил руководитель фирмы. Ведущий гидрогеолог ТОО «Центргеолсхемсъемка» Саят Балыкбаев сообщил, что экспертиза питьевой воды из скважины подтвердила ее высокое качество на период до 27 лет.





Согласно договору, подрядная организация проведет водовод до границы участка каждого частного домовладения. Ввод водопровода в дом должен производить самостоятельно каждый домовладелец. Госучреждениям за трубы платить не придется. Оплата за пользование водопроводом составит 150 тг. за 1 куб. м воды.