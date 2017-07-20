Заключен меморандум о сотрудничестве между акиматом Карагандинской области и ЕНПФ

Соглашение предусматривает совместную агитационную работу и разъяснения о пользе вкладов в накопительный пенсионный фонд.

Сегодня в Карагандинском областном акимате состоялась встреча председателя правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд» Нурбуби Наурызбаевой с главой региона Ерланом Кошановым. Итогом этой встречи стало заключение меморандума о сотрудничестве между акиматом Карагандинской области и ЕНПФ.





Соглашение предусматривает совместную агитационную работу и разъяснения о пользе вкладов в накопительный пенсионный фонд. А также меры по повышению финансовой грамотности жителей региона.





Председатель правления фонда Нурбуби Наурызбаева объяснила, почему необходимо привлекать внимание к пользе вкладов в Единый накопительный пенсионный фонд.





- Судя по количеству отчислений в фонд, можно сделать вывод, что не все люди вносят платежи своевременно и в полном объеме. Все-таки люди не до конца понимают и не владеют в полной мере информацией о работе Единого накопительного пенсионного фонда. Поэтому разъяснительная работа, которая будет проходить в рамках меморандума, очень важна.





Во время встречи были озвучены данные о состоянии пенсионных накопительных счетов жителей региона. К примеру, в прошлом году, исходя из средней заработной платы по Карагандинской области (125 700 тенге) и количества работающего населения, вклады в ЕНПФ должны были составить около 99 миллиардов тенге. Но по факту они составили чуть более 56 миллиардов тенге. Столь большая разница объясняется тем, что около 300 000 человек не перечисляли обязательные платежи в пенсионный фонд.





Чтобы исправить ситуацию в ЕНПФ приняли решение о заключении меморандумов о сотрудничестве с акиматами всех областей Казахстана. При поддержке местной исполнительной власти агитационная работа пойдет быстрее, считают представители фонда.





- Мы составили план разъяснительной работы в рамках республики, - сообщила Нурбуби Наурызбаева. - Планируем охватить 350 000 человек, что в 5-6 раз больше, чем в прошлом году. У нас разработаны специальные, простые и понятные для населения презентации. Это будет способствовать открытости и прозрачности работы фонда, что является одной из главных задач на сегодня.





Единый накопительный пенсионный фонд был создан 22 августа 2013 года. Его учредителем и главным акционером является Правительство Республики Казахстан.



