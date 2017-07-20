Общественный совет Алматы выступил за повышение проезда в городском транспорте за наличные
20 июля 2017, 17:02
Также было рекомендовано разработать альтернативные способы безналичной оплаты проезда в сумме 80 тенге (через SMS и банковские карты).
В Алматы накануне прошло второе заседание рабочей группы по обсуждению Проекта постановления Акимата Алматы «Об установлении дифференцируемого тарифа на регулярные перевозки пассажиров в городских сообщениях на территории города Алматы», сообщает Zakon.kz.
В данном мероприятии приняли участие члены Общественного совета города Алматы, представители Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, ТОО «Транспортный холдинг города Алматы», ОЮЛ «Ассоциация предприятий пассажирских перевозок г. Алматы», общественность и СМИ.
Как сообщается на странице Общественного совета в Facebook, рабочая группа ОС рекомендовала «к утверждению введение дифференцируемого тарифа на регулярные перевозки пассажиров в городских сообщениях на территории города Алматы в сумме 150 тенге, за исключением метрополитена».
Также было рекомендовано разработать альтернативные способы безналичной оплаты проезда в сумме 80 тенге (через SMS и банковские карты).
Помимо этого предлагается разработать дорожную карту развития общественного транспорта Алматы на 2018-2020 годы, с четкими мероприятиями по решению проблем, сроками и индикаторами измерения эффективности их исполнения.
При этом контроль работы водителей и обязательную работоспособность считывающих устройств «ОНАЙ» в автобусах и троллейбусах, в случае неисправного состояния устройства проезд должен быть бесплатным для всех пассажиров. Эта мера будет мотивировать водителей к работе через систему АСУОП «ОНАЙ» и снизит риск преднамеренной поломки устройств, считают в Общественном совете.
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