Индустриальная зона «Актобе» набирает обороты

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев принял участие в торжественной церемонии закладки капсул на месте строительства двух производственных объектов и ультрасовременного транспортно-логистического центра в индустриальной зоне «Актобе», передает пресс-служба акима региона.









Проекты реализуются в рамках исполнения поручений главы государства по ускоренной технологической модернизации экономики, озвученных в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».





Выгодное экономико-географическое положение стало определяющим фактором выбора индустриальной зоны «Актобе» местом строительства транспортно-логистического центра класса «А», признаются в ТОО «Компания Фаэтон», намеренном вложить в реализацию проекта 2,5 млрд. тенге. Инвесторы также высоко оценивают наличие здесь всей необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктуры, подъездных путей для автомобильного и железнодорожного транспорта, сравнительно низкую стоимость энергетических ресурсов и другие предоставляемые им преференции.





- Все это очень большая поддержка для нас. Выражаем огромную благодарность Главе государства, акимату области, за проекты, которые помогают развиваться бизнесу, - сказал представитель ТОО «Компания Фаэтон» Амангельды Ахметжанов.





В новом ТЛЦ система складирования будет соответствовать международному стандарту SAP, а технология грузопереработки иметь высокую степень автоматизации и механизации. С вводом в эксплуатацию в 2019 году в центре будет трудоустроено 120 человек. Отметим, договоренность о реализации данного проекта была достигнута осенью 2016 года в рамках налаживания межрегиональной кооперации между Актюбинской и Алматинской областями.









Также сегодня дан старт строительству цеха по производству вододисперсионных красок и декоративной штукатурки ТОО «Баумастер Интернэшнл». Проект, реализуемый с участием крупного болгарского инвестора, соответствует стратегии импортозамещения, поскольку





около 80% предлагаемых на рынке Казахстана лакокрасочных изделий являются импортными. На первом этапе годовая мощность цеха составит до 5 тыс. тонн вододисперсионных красок в год. В планах - расширение производства и номенклатуры выпускаемой продукции.









Еще один уникальный для Западного Казахстана проект – завод по восстановлению и реставрации грузовых автомобильных шин ТОО «Гигант». Немецкий инвестор, владеющий двумя аналогичными заводами в Европе, вложит в реализацию проекта 800 млн. тенге. Ожидается, что предприятие начнет деятельность уже в декабре текущего года и обеспечит не менее 20 новых рабочих мест.





Отметим, год назад аким области заложил в индустриальной зоне капсулы на месте строительства 5 крупных инновационных проектов. Два завода уже приступили к производственному процессу: ТОО «TALANTechnology» и ТОО «АктобеTOPSAПласт». Реализация трех проектов близится к завершению, в том числе в декабре 2017 года ожидается запуск завода ТОО «Зерде Керамика Актобе», который обеспечит работой 180 человек. На производстве, стоимостью 6 млрд. тенге, по итальянской технологии будут выпускаться керамогранит и керамические плиты. Мощность предприятия – 5 млн. кв. метров продукции в год. Особенность завода – предоставление заказчику возможности выбора цвета и дизайна изделий. Возможно, этот факт сыграл немаловажную роль в том, что предприятие уже сегодня имеет заказы на планируемую к выпуску продукцию.





- Глава государства уделяет большое внимание развитию индустриальных зон, поскольку это один из источников развития экономики и привлечения инвестиции. С 2016 года мы активизировали работу в индустриальной зоне «Актобе». К концу года будет запущена первая очередь завода по производству керамогранита и керамической плитки, который станет одним из крупнейших в Казахстане. Три проекта, основа которых была заложена сегодня, также являются актуальными для экономики нашего региона и Казахстана в целом. Со своей стороны, мы всегда оказывали, и будем оказывать всю необходимую помощь и поддержку инвесторам, - подчеркнул аким области.





Всего в настоящее время в индустриальной зоне «Актобе» реализуется 12 проектов стоимостью 72 млрд. тенге. С их запуском будет создано 1700 новых рабочих мест. Половина территории индустриальной зоны уже занята инвесторами, прогнозируется, что свободные земельные участки, имеющие всю необходимую инфраструктуру, будут полностью заняты производствами в 2018 году.