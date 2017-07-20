Звезда «Игры престолов» сыграет с Константином Крюковым в фильме про апокалипсис
Мэйси Уильямс снимется в ленте "Лес рук и зубов".
Звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс сыграет с российским актером Константином Крюковым в фильме «Лес рук и зубов» про последствия апокалипсиса, передает РИА «Новости». Об этом было заявлено на очной защите проектов в Фонде кино.
Проект находится на стадии подготовки. Бюджет составляет 600 млн руб. Создатели фильма рассчитывают собрать кассу в районе 250 млн руб., а основной возврат средств осуществить за счет мировых продаж.
Доля России в проекте составляет около 25%. Среди продюсеров исполнительный продюсер серии фильмов про Джейсона Борна Даг Лайман, а также Кейт Мейберли (она же выступит режиссером).
«Лес рук и зубов» посвящен героине по имени Мэри. Она живет в мире будущего, где большая часть человечества поражена зомби-вирусом.
Ранее сообщалось, что актеров Константина Хабенского и Сергея Гармаша позвали в фильм «Севастополь 1942».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.