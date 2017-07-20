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Звезда «Игры престолов» сыграет с Константином Крюковым в фильме про апокалипсис

20 июля 2017, 18:35

Мэйси Уильямс снимется в ленте "Лес рук и зубов".

Звезда сериала «Игра престолов» Мэйси Уильямс сыграет с российским актером Константином Крюковым в фильме «Лес рук и зубов» про последствия апокалипсиса, передает РИА «Новости». Об этом было заявлено на очной защите проектов в Фонде кино.

Проект находится на стадии подготовки. Бюджет составляет 600 млн руб. Создатели фильма рассчитывают собрать кассу в районе 250 млн руб., а основной возврат средств осуществить за счет мировых продаж.

Доля России в проекте составляет около 25%. Среди продюсеров исполнительный продюсер серии фильмов про Джейсона Борна Даг Лайман, а также Кейт Мейберли (она же выступит режиссером).

«Лес рук и зубов» посвящен героине по имени Мэри. Она живет в мире будущего, где большая часть человечества поражена зомби-вирусом.

Ранее сообщалось, что актеров Константина Хабенского и Сергея Гармаша позвали в фильм «Севастополь 1942».


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