Премьер-министр РК ознакомился с внедрением современных технологий в производство сельхозпродукции в СКО

Глава правительства прибыл с рабочим визитом в область.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой многопрофильного североказахстанского аграрного предприятия «Зенченко и К», где в рамках мер господдержки, в том числе Госпрограммы развития АПК реализованы проекты по производству сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

Директор товарищества Г. Зенченко доложил Бакытжану Сагинтаеву о применяемых в сельхозпроизводстве технологиях и видах выпускаемой продукции.

Общая посевная площадь сельхозформирования - порядка 26,6 тыс. га. Наряду с зерновыми выращиваются масличные культуры, картофель и кормовые культуры. Кроме того, в хозяйстве занимаются животноводством и производством молочной продукции.

В товариществе реализованы меры по повышению конкурентоспособности продукции и увеличению производительности предприятия. Автоматизированы производственные процессы, внедряются передовые технологии, применяются необходимые минеральные удобрения и качественные семена.

Для сельчан, в том числе трудящихся в хозяйстве, КТ «Зенченко и К» построило физкультурно-оздоровительный комплекс, оборудованный всем необходимым для занятий различными видами спорта.

Фото primeminister.kz