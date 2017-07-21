Time поместил на обложку «портрет Путина»

В главной статье выпуска утверждается о якобы произведенных «российскими хакерами» действиях по вмешательству в избирательную систему США.

Американский журнал Time поместил на обложку очередного номера графическую композицию, под которой подразумевается портрет президента России Владимира Путина. Изображение составлено из иконок-«пользователей» различных оттенков серого цвета, сообщает Лента.ру





В главной статье выпуска, озаглавленной «В недрах плана срыва выборного заговора Владимира Путина», за авторством Массимо Калабрези, утверждается о якобы произведенных «российскими хакерами» действиях по вмешательству в избирательную систему США и о реагировании на это государственных структур.





В частности, автор рассказывает об инциденте в Калифорнии во время президентских праймериз, когда от местных жителей начали поступать жалобы на то, что они не могут проголосовать. При этом выяснилось, что хакеры взломали базу данных зарегистрированных избирателей.





Ряд спецслужб, в частности, ФБР, министерство внутренней безопасности и разведывательные учреждения пытались идентифицировать хакеров и определить, насколько широк охват их деятельности.





В конечном итоге федеральные власти, реагируя на «подрыв доверия к демократическому процессу в США», разработали чрезвычайный план, призванный нейтрализовать эту угрозу.





15-страничный документ, излагающий суть плана, был подготовлен ответственными за кибербезопасность чиновниками из администрации предыдущего президента Барака Обамы. Согласно ему, в случае, если хакеры смогут прекратить голосование, предусматривался ввод вооруженных подразделений федеральных правоохранительных органов на избирательные участки.

Также в качестве меры реагирования упоминалось развертывание активных и резервных подразделений вооруженных сил и Национальной гвардии. Кроме того, в течение трех дней после выборов специальным межведомственным подразделениям было поручено отслеживать подозрительную киберактивность, которая могла бы указывать на возможное вмешательство, ставящее под сомнение результаты голосования.

Тема вмешательства российских хакеров в американские выборы обсуждалась во время переговоров Путина с президентом США Дональдом Трампом 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. По информации различных источников, обсуждение этой проблемы заняло у двух лидеров около 40 минут. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что хозяин Белого дома принял доводы Путина о невмешательстве Москвы.



