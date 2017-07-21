Онлайн трансляция расширенного совещания судей Верховного Суда

На совещании подведут итоги отправления правосудия за полугодие и обсудят другие важные вопросы деятельности судебных органов.

В Верховном Суде РК проходит расширенное совещание судейского корпуса страны , сообщает , сообщает Zakon.kz





На совещании будут подведены итоги отправления правосудия за первое полугодие и обсуждены другие важные вопросы деятельности судебных органов. Особое внимание будет уделено вопросам работы судов в контексте реализации Плана Нации и Послания Президента страны народу Казахстана. Кроме того, будут обозначены первостепенные задачи и приоритетные направления дальнейшей работы судебной системы.





С подробным докладом выступят председатель Верховного Суда Кайрат Мами, а также председатель Высшего Судебного Совета Анатолий Смолин, председатели судебных коллегий высшего судебного органа страны, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде, ректор Академии правосудия, председатель Судебного Жюри, а также ряд председателей областных судов.



