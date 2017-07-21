Землетрясение в Турции и Греции

Сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях.

В ночь с 20 на 21 июля в 10,3 км от курортного Бодрума на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в море. Очаг залегал на глубине 10 км.





Толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря. Наиболее сильными они были в районе Бодрума и Датчи (провинция Мугла). Однако серьезных разрушений не зафиксировано.





Землетрясение спровоцировало цунами. Жертвами стихии стали два человека, они погибли на острове Кос.





По предварительным данным, число пострадавших на греческом острове Кос превысило 120 человек.





В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается.

Ни россиян, ни казахстанцев среди пострадавших не обнаружено.





Фото: Ростовские Вести







