Землетрясение в Турции и Греции
21 июля 2017, 07:32
Сотни туристов провели ночь на пляже, опасаясь оставаться в помещениях.
В ночь с 20 на 21 июля в 10,3 км от курортного Бодрума на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос произошло землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился в море. Очаг залегал на глубине 10 км.
Толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря. Наиболее сильными они были в районе Бодрума и Датчи (провинция Мугла). Однако серьезных разрушений не зафиксировано.
Землетрясение спровоцировало цунами. Жертвами стихии стали два человека, они погибли на острове Кос.
По предварительным данным, число пострадавших на греческом острове Кос превысило 120 человек.
В Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек, о погибших не сообщается.
Ни россиян, ни казахстанцев среди пострадавших не обнаружено.
Фото: Ростовские Вести
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869587-abdd8ffb30f520e65f9141a8e4b2de15
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...