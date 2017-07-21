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Новый клип Linkin Park опубликовали в день смерти солиста

21 июля 2017, 10:00

Клип уже посмотрели более 450 тысяч человек.

Новый клип группы Linkin Park на песню "Talking To Myself" появился на официальном канале группы в YouTube в день смерти их фронтмена Честера Беннингтона, сообщает РИА Новости.

На данный момент клип уже посмотрели более 450 тысяч человек.

Ранее сайт TMZ, специализирующийся на новостях из жизни знаменитостей, сообщил, что солист американской группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.

Портал отмечает, что Беннингтон покончил с собой в день рождения своего друга лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который скончался 18 мая в одном из отелей Детройта. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что Корнелл покончил жизнь самоубийством.



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