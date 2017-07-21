Супер ножки: американская модель стала звездой благодаря мощным бедрам

Модель Наташа Энциноза стала еще одной звездой социальный сетей. Она прославилась в Сети благодаря своим мощным бедрам, обхват которых достигает 66 сантиметров





По словам модели, она ежедневно проводит в фитнес-зале около пяти часов. Длительные тренировки позволили ей добиться такого внушительного результата. Отметим, что обхват одного бедра модели превышает аналогичный показатель ее талии. Наташа не только занимается спортом самостоятельно, но и проводит дистанционные тренинги для всех желающих.













Добавим, что Наташа Энциноза публикует не только фотографии своих внушительных форм, но и видеозаписи с тренировок. На них видно, что модель следит за своей фигурой, занимаясь на самых разных тренажерах. Примечательно, что на многих роликах и вовсе не видно лица спортсменки – большую часть кадра занимают именно ее внушительные бедра.













На страницу Энцинозы в социальной сети Instagram подписано уже более 367 тысяч человек, каждая ее фотография в среднем набирает около десяти тысяч лайков. Стоит подчеркнуть, что снимки модели вне фитнес-зала пользуются гораздо большей популярностью у подписчиков, чем кадры, сделанные во время тренировок.









Однако сама модель до сих пор недовольна своим внешним видом. "Мне нравится прогресс, которого я достигла. Однако моя главная проблема – это задний жир. С ним я буду бороться в ближайшие несколько недель. При этом я добавлю еще больше мышечной массы на эти ноги!" – написала она в соцсети Instagram.





Многие пользователи социальной сети восхищены крупными бедрами Наташи Энцинозы. Они подробно высказывают свое отношение к ее форме в комментариях к снимках. "Великолепно! Твое тело идеально, фигура прекрасна!" – написал ivansenin1435. "Совершенно прекрасно и сексуально, хотел бы я встретиться с тобой вживую", – поддержал его splowem.





Тем не менее, далеко не все пользователи соцсети оказались восхищены ее внушительными формами. "Я люблю тебя за твое лицо, а не за твои мускулы", – признал observo123I.





Публикация от Natascha (Naty) Encinosa (@nataschaencinosa) Июн 24 2017 в 10:52 PDT





. Об этом пишет Дни.ru