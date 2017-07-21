Как спят киты: редкие фото кашалотов, спящих вертикально, назвали интернет-сенсацией

Недалеко от побережья Карибского острова Доминика, на глубине 20 метров под водой, ему посчастливилось сделать редкие снимки 12-метровых кашалотов, спящих вертикально. Об этом пишет Подводный фотограф, 58-летний Франко Банфи из Швейцарии, стал свидетелем удивительного явления.Об этом пишет Marketium.ru





Эти создания очень общительны и тратят на сон всего от 6 до 25 минут в день. В данном случае киты дремали не более 10 минут.





“С моей напарницей Сабриной мы наткнулись на стаю из 10 кашалотов, которые вместе спали. Я не знаю, почему они дремали вертикально. Возможно, это позволяет их локаторам лучше чувствовать приближающуюся опасность, — рассказал Банфи. — Мне повезло стать свидетелем этого невероятного природного явления, и я благодарен, что киты доверились мне и позволили присутствовать на этом “представлении”. Это большая редкость”































