Как спят киты: редкие фото кашалотов, спящих вертикально, назвали интернет-сенсацией
21 июля 2017, 11:28
Поистине завораживающее зрелище! Фотографу действительно крупно повезло повстречать этих удивительных созданий.
Подводный фотограф, 58-летний Франко Банфи из Швейцарии, стал свидетелем удивительного явления. Недалеко от побережья Карибского острова Доминика, на глубине 20 метров под водой, ему посчастливилось сделать редкие снимки 12-метровых кашалотов, спящих вертикально. Об этом пишет Marketium.ru
Эти создания очень общительны и тратят на сон всего от 6 до 25 минут в день. В данном случае киты дремали не более 10 минут.
“С моей напарницей Сабриной мы наткнулись на стаю из 10 кашалотов, которые вместе спали. Я не знаю, почему они дремали вертикально. Возможно, это позволяет их локаторам лучше чувствовать приближающуюся опасность, — рассказал Банфи. — Мне повезло стать свидетелем этого невероятного природного явления, и я благодарен, что киты доверились мне и позволили присутствовать на этом “представлении”. Это большая редкость”
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