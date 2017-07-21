Сколько денег оставляют китайские туристы в Казахстане
21 июля 2017, 12:00
В прошлом году Казахстан посетило более 117 тысяч туристов из Китая.
О потенциале и вкладе граждан Китая в экономику РК посредством развития туризма рассказал вице-министр культуры и спорта Аскар Баталов, сообщает Sputnik Казахстан.
"В 2016 году в Казахстан приехали 117 465 китайских туристов. Совместно с туристским потоком Ирана, Турции и стран вне постсоветского пространства это составляет десять процентов от 2,5 миллиона посетителей. Я хочу просто напомнить, что Китай лидирует по количеству выездных туристов. Их сейчас примерно 150 миллионов", — заявил Аскар Баталов.
Вице-министр отметил, что китайские граждане в среднем тратят 280 миллиардов долларов во время своих путешествий.
В начале июня Казахстан значительно упростил китайцам процедуру въезда в Казахстан. С 9 июня по 12 сентября в стране действует пилотный проект, согласно которому жители Поднебесной могут пребывать в Казахстане 72 часа без визы в рамках транзитного пребывания.
"С момента запуска проекта по данному транзитному пребыванию (транзит на 72 часа) по сегодня число китайских туристов, посетивших Казахстан, достигло 1 059 человек", — сказал представитель компании "Эйр Астана" Даулет Еркинулы.
Он также отметил, что компания надеется увеличить количество китайских посетителей до трех миллионов человек. Ожидается, что половина из них будет осуществлять транзитную остановку в Казахстане.
"Если считать, что время пребывания этих туристов в Казахстане — два дня, то через три года у нас будет 1 миллион транзитных дней, проведенных китайскими туристами в Казахстане. Если считать, что они будут оставлять в китайских ресторанах и отелях 300 долларов в день, то компания получит 300 миллионов долларов дохода. Страна тоже", — отметил представитель компании "Эйр Астана".
Фото: соцсети
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