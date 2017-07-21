В кыргызском Оше снова задержали террориста

В городе Ош сотрудниками милиции задержан гражданин, подозреваемый в экстремистской деятельности, в ходе обыска у которого обнаружены экстремистские материалы и взрывные устройства , сообщает , сообщает КирТАГ со ссылкой на МВД КР.





Оперативники 10 отдела УВД Ош в ходе работ оперативно-розыскного характера установили гражданина, который участвовал в вооруженных конфликтах в сирийско-иракской зоне. По данным 10 ГУ МВД, житель г.Ош, М.А. 1995 года рождения, является членом международной террористической организации, прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку в лагерях ИГИЛ на территории Сирии.





В ходе обыска по месту жительства подозреваемого лица сотрудники органов внутренних дел обнаружили большое количество незаконно хранящихся материалов экстремистского характера. Найдены фото и аудиозаписи, видеоматериалы, диски, книги, листовки на узбекском и арабском языках, также обнаружены некоторые документы и записи диалогов, подтверждающие причастность к экстремистской и террористической деятельности и его связи с экстремистскими группировками.





Кроме этого при обыске в доме подозреваемого обнаружены незаконно хранящиеся взрывные устройства – две гранаты РГД-5 с запалами. По данным УВД г.Ош указанный гражданин участвовал в вооруженных конфликтах в сирийско-иракской зоне, далее занимался пропагандой идей террористической организации и распространением экстремистских материалов. Планировал террористические акты на территории южного региона.





Указанные следственно-оперативные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом УВД г.Ош по ст.299-2 (Приобретение, хранение, перевозка и пересылка экстремистских материалов с целью распространения либо их изготовление и распространение, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских организаций) УК Кыргызской Республики.





Задержанный гражданин М.А., житель г.Ош, водворен в ИВС. Ведутся следственные мероприятия. В настоящее время подразделения 10 ГУ МВД проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению экстремистской и террористической деятельности.



