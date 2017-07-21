Тело Сальвадора Дали наконец-то эксгумировали

В Испании эксгумировали тело Сальвадора Дали для установления отцовства. «Все прошло по плану. Взятые анализы отправлены на экспертизу», цитирует цитирует РИА Новости директора Театра-музея в городе Фигерас.





По его словам, в музее подняли полуторатонную плиту и вытащили гроб. Саму эксгумацию проводили при минимальном количестве людей — присутствовали лишь представители суда, музея и судмедэксперты. Около часа ночи по местному времени судмедэксперты вышли из здания, погрузили в машину чемоданчик с образцами ДНК и уехали.





Теперь экспертиза должна установить, правомерны ли притязания прорицательницы Пилар Абель Мартинес на фамилию Дали и часть наследства.





Женщина утверждает, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он и стал официальным отцом Абель.





Окончательное решение, может ли Абель официально считать Дали своим отцом, вынесет суд. Дата уже назначена — 18 сентября.



