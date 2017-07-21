К информатизации здравоохранения

Дина Амирова

В этом году в системе здравоохранения Казахстана планируется ряд важных нововведений, среди которых полный перевод документооборот в электронный формат работы, а также новый механизм регулирования цен на лекарства.

Вопросы информатизации системы здравоохранения, новые меры по введению госрегулирования цен на лекарства, а также меры по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары обсуждались на заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева.

В своем докладе Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов сообщил, что с начала следующего года будет доступен «Личный кабинет» пациента, через который можно будет получить информацию об услугах здравоохранения. Кроме того, до конца текущего года все медицинские организации обеспечат информационными системами, и с 1 января 2019 года они перейдут на безбумажный формат работы. К 2020 году планируется охватить все население электронными паспортами здоровья. Министерством также ведется работа по созданию информационной системы Фонда обязательного социального медицинского страхования.

Также Е. Биртанов сообщил, что в настоящее время ведется разработка ряда мобильных приложений, призванных поднять качество медуслуг, обеспечивая постоянную связь пациента и врача. Так, мобильное приложение «Патронажная медсестра и уход за детьми раннего возраста» запустят в ноябре 2017 года. Данное приложение предназначено для патронажного сестринского обслуживания матери и ребенка, система обеспечит предоставление полного спектра услуг посещения на дому, а также улучшит координацию между системами здравоохранения, образования и социальной защиты.

С 2018 года будет доступен Личный кабинет пациента, который предоставит гражданам онлайн-доступ к информации о состоянии своего здоровья, обеспечит получение необходимой информации об услугах здравоохранения и возможность получения услуг здравоохранения посредством мобильных технологий.

- Мы не забываем и о создании комфортных условий для работы врачей и медперсонала. Сейчас совместно с АО «Казахтелеком» реализуется ряд проектов, среди которых необходимо отметить единую почтовую службу для врачей. Этот сервис позволяет врачам общаться между собой, создавать группы для общения по различным тематикам, обмениваться информацией, консультировать друг друга. Также министерство использует его для рассылки информации медицинским работникам, - пояснил Министр.

Однако не следует забывать о том, что для качественного исполнения поручения Главы государства по информатизации системы здравоохранения необходимо компьютерное обеспечение организаций здравоохранения и свободный их доступ к Интернету. Тогда как по информации, предоставленной Е. Биртановым, средний процент организаций здравоохранения, имеющих доступ к Интернету, по республике составляет 53 процента.

- Показатель выше среднего в Астане и Алматы (100 процентов), в Мангистауской (97,3 процента), Кызылординской (75,6 процента), Жамбылской (56,9 процента), Атырауской (78,7 процента) и Алматинской (57,8 процента) областях. Низкий процент доступа к Интернету отмечается в Северо-Казахстанской (15 процентов), Павлодарской (33 процента), Костанайской (27,7 процента), Карагандинской (34,9 процента), Восточно-Казахстанской (29,4 процента), Актюбинской (36,8 процента), Акмолинской (23,2 процента) областях. Для обеспечения организаций здравоохранения доступом к Интернету составлен список организаций здравоохранения и направлен в Министерство информации и коммуникации РК для включения в проект «Покрытие волоконно-оптическими линиями связи сельских населенных пунктов РК», оснащение медучреждений доступом к Интернету планируется в 2017-2019 годах, - рассказал Министр.

В свою очередь Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев сообщил, что в рамках первого этапа проекта «Строительство волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах» планируется обеспечить доступ к Интернету более 900 объектов здравоохранения.

Далее о состоянии вопроса информатизации учреждений здравоохранения в регионах рассказали акимы Южно-Казахстанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областей. Подводя итоги, Премьер-Министр поручил акимам регионов обеспечить закуп необходимой компьютерной техники и внедрение информационных систем в медицинских организациях. При этом необходимо предусмотреть сервисное обслуживание техники и ее подключение к Интернету.

Следующий вопрос, досконально рассмотренный на совещании, - разработка мер по введению госрегулирования цен на лекарства.

- Сегодня бесконтрольная система ценообразования начинается с того, что производители имеют право устанавливать любую цену на свои лекарства. В результате у некоторых производителей возникает возможность закладывать большие бюджеты на маркетинг и продвижение лекарств среди врачей и населения, часто через неэтичные методы продвижения лекарств. Тогда как аптеки имеют право устанавливать любую наценку на лекарства, в результате чего разброс цен между аптеками в одном городе может достигать 20 процентов, а в некоторых случаях, при дефиците препарата на рынке, наценка может вырастать и до 200 процентов. Цены на лекарства, например, в Болгарии, где применяется система предельно допустимой цены, на такой же препарат на 45 процентов ниже, чем в Казахстане. Чтобы это искоренить, планируется до конца этого года ввести госрегулирование цен на лекарственные средства. Министерством подготовлен проект правил, которыми будет регулироваться весь процесс ценообразования, - от завода-изготовителя до складов поставщика в Казахстане. Затем Минздрав РК будет утверждать предельно допустимую оптовую и розничную стоимость лекарственных препаратов. В настоящее время Концепция законопроекта о Национальной лекарственной политике направлена на публичное обсуждение вопроса с представителями фармацевтической и медицинской общественности, - заявил Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Также он сообщил, что министерством для регулирования цен на все лекарственные средства разработан проект нормативного правового акта, в соответствии с которым каждый производитель будет регистрировать стоимость производимых лекарств на условиях «франко-завод» (когда базисные условия поставки, согласно которым продавец предоставляет товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или складе и не несет ответственности за погрузку товара в транспортные средства, предоставляемые покупателем). На первом этапе утверждаются базисные условия поставки (стоимость лекарства на территории завода), цены должны быть предоставлены каждым производителем, за достоверность данной информации он несет ответственность. На следующем этапе утверждается зарегистрированная цена, в которую входят помимо цены «франко-завода» затраты на доставку товара, таможенное оформление, оценку безопасности и качества, а также маркетинговые расходы, в случае если производитель имеет в Казахстане отдельное юридическое лицо. Только после определения зарегистрированной цены министерство в соответствии с утвержденной регрессивной шкалой утвердит предельно допустимую оптовую цену и максимальную цену на лекарство (в рознице).

- Таким образом, в целях сохранения духа конкуренции на рынке государством будут установлены предельно допустимые цены на лекарства, от которой каждый дистрибьютор или аптека сможет предлагать свои цены уже со скидкой. Однако данная система не позволит производителям и дистрибьюторам в случае дефицита того или иного наименования лекарства безосновательно завышать цену и получать сверхдоход, - заявил Министр.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что времени на проработку данного вопроса осталось очень мало, так как Минздрав презентовал проект Национальной лекарственной политики в рамках парламентских слушаний еще в мае этого года.

- Концепция законопроекта уже разработана и направлена на публичное обсуждение, а также на согласование в аккредитованные неправительственные организации и Национальную палату предпринимателей «Атамекен». Также проводятся встречи с представителями фармацевтической и медицинской общественности. Кроме того, если с июля по сентябрь Минздравом запланировано публичное обсуждение концепции и направление его проекта на рассмотрение межведомственной комиссии, после этого проект будет направлен в соответствующие госорганы, в канцелярию Премьер-Министра и Администрацию Президента. Таким образом, проект будет внесен на рассмотрение в Мажилис в сентябре этого года. Поэтому необходимо активизировать работу в этом русле, чтобы уложиться в намеченные сроки, - отметил Б. Сагинтаев и поручил Министерству здравоохранения РК совместно с НПП «Атамекен» и фармацевтической общественностью детально проработать вопросы регулирования и механизмы формирования цен на лекарства.

Далее на заседании Правительства РК рассмотрены вопросы ценообразования и меры по стабилизации стоимости социально значимых продовольственных товаров.

В своем докладе Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов разъяснил ситуацию с ценами на социально значимые продовольственные товары, отметив, что совместная работа министерств и акиматов в рамках заключенных меморандумов позволила снизить динамику роста индекса потребительских цен на социально значимые продовольственные товары до 0,6 процента и 0,9 процента в апреле и мае с 1,2 процента в январе-марте этого года. Но в июне снова наблюдалось повышение индекса потребительских цен до 1,9 процента. Основными причинами роста цен в июне, по его информации, являются дороговизна нового свежего урожая и сезонность, выраженные в естественных сокращениях запасов во втором квартале каждого года.

- Анализ последних пяти лет показывает, что сезонному росту цен подвержены четыре товара: репчатый лук, картофель, морковь и капуста. Но повышение цен в этом году - выше среднего за аналогичный период последних пяти лет. Есть ряд базовых факторов, влияющих на изменение цен: это рост цен на бензин (5,4 процента), на дизельное топливо (6,6 процента), рост коммунальных тарифов (на газоснабжение - на 4,9, отопление - 7,3, на электроэнергию - на 3,2 процента). В целом работа государственных органов центрального уровня и на местах настроена на принятие мер по удержанию инфляции в заданном коридоре на 2017 год. Акиматам уже даны поручения по активизации и переформатированию работы региональных штабов и стабилизационных фондов, - сказал Т. Сулейменов.

Кроме того, в целях сдерживания темпов инфляции территориальными подразделениями Комитета по регулированию естественных монополий и защиты конкуренции и прав потребителей продолжается работа в рамках расследования нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в сфере АПК. Как сообщил Т. Сулейменов, уже назначено пять расследований.

- В Акмолинской области - два, в Актюбинской, Костанайской, Павлодарской областях - по одному. Расследованиям подлежат антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка в части установления и поддержания цен на молочную продукцию, злоупотребление доминирующим положением, в части установления и поддержания монопольно высоких цен.

Подводя итоги рассмотрения данного вопроса, Премьер-Министр поручил акиматам усилить работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. Также министерствам национальной экономики и сельского хозяйства поручено обеспечить постоянный мониторинг динамики цен, а госорганам совместно с акиматами - принять меры по обеспечению региональных рынков продуктами питания и развитию торговой инфраструктуры.