Миллионеру из США разрешили выпускать суперкары

Свою деятельность на автомобильном поприще режиссер, инвестор и коллекционер авто Джеймс «Джим» Гликенхаус начал с глубокого тюнинга Ferrari – эксклюзивных суперкаров P4/5 и P4/5 Competizione.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) официально признала фирму Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) миллионера Джеймса Гликенхауса мелкосерийным автопроизводителем (Low Volume Manufacturer). Теперь в соответствии с местным законодательством SCG имеет право выпускать до 325 машин в год и при этом освобождается от некоторых федеральных ограничений, касающихся автомобилей и вредных выбросов.





Свою деятельность на автомобильном поприще режиссер, инвестор и коллекционер авто Джеймс «Джим» Гликенхаус начал с глубокого тюнинга Ferrari – эксклюзивных суперкаров P4/5 и P4/5 Competizione. Первая самостоятельная модель нового бренда стала его третьим проектом и потому получила индекс 003. SCG003 существует в трех вариантах: гражданском SCG003S (Stradale) с 4,4-литровым 750-сильным V8, гоночном SCG003C (Competizione) с 3,5-литровым 530-сильным V6 и «промежуточном» SCG003CS (Competizione Stradale), который близок к трековому, но допускается на дороги общего пользования. S- и C-модели уже были представлены официально, а первый экземпляр CS Гликенхаус покажет 18 августа на мероприятии The Quail Motorsports Gathering. Стоят все три модификации одинаково – от 2 миллионов долларов.





В 2018 модельном году SCG планирует поставить покупателям 4-6 автомобилей, в 2019-м – около 8-10 штук. Компания ожидает, что все они будут распроданы в кратчайшие сроки.



