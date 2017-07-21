Строить по ГЧП детсады и больницы будет проще

В РК планируют упростить конкурсные процедуры для проектов ГЧП, правда, только для небольших, таких как строительство детских садов и поликлиники.

Министерство национальной экономики РК представило на межведомственной комиссии в Министерстве юстиции РК законопроект РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и государственно-частного партнерства», направленный на решение ряда вопросов в сфере ГЧП, налогообложения сельского хозяйства и предусматривающий возврат прежней ставку пени по платежам , передает корреспондент Zakon.kz





«Первый блок предусматривает вопросы ГЧП. Здесь предусматривается упрощение процедур. Сегодня процедуры ГЧП длительные. Они больше подходят для крупных проектов. Для небольших проектов этого не надо. Сегодня детские сады, поликлиники, небольшие спортивные комплексы, проекты в сфере сельского хозяйства - они должны проводиться с небольшими усилиями за очень короткое время», - сказал вице-министр МНЭ РК Руслан Даленов.





В связи с этим, по его словам, предлагается законодательно установить особенность, что «в отраслевых госпрограммах могут устанавливаться прямые особенности к процедурам».





«Что это значит? Сегодня, чтобы по классической схеме идти по процедурам ГЧП, необходимо пройти кучу экспертиз, нужно сделать концепцию, конкурсную документацию нужно провести переговоры. Заключить проект договора, после этого заново пройти все экспертизы. Всего пять этапов. По предлагаемой схеме предлагается, чтобы проекты заранее были определены: их стоимость, сумма поддержки государства, вывешивается объявление, и бизнес приходит, видит объявление и участвует в конкурсе, кто победил, тому достается готовый типовой проект без всяких концепций и экспертиз», - пояснил представитель ведомства.





Второй блок вопросов касается налогообложения сельского хозяйства и затрагивает ряд важных моментов.





«Все они улучшают положение аграриев. Например, если обороты большие, то крестьянину не нужно становить по учету на НДС. В настоящее время действует такая норма - если обороты вдруг стали большие, нужно стать плательщиком НДС. Эту норму мы отменяем. Также крестьянину можно осуществлять иные виды деятельности. Сегодня, если вдруг крестьянин начинает сдавать металлолом свой старый комбайн или расчищать от снега, то есть оказывать услугу, то он должен уходить от льготного налогового режима - эту норму мы убираем», - перечислил спикер.





Также МНЭ намерено убрать о том, что аффилированные лица не могут применять льготный налоговый режим.





«Мы эту норму убираем. А также сельхозкооперативы, которые заготавливают продукцию для сбыта, также получают право применять налоговый льготный режим. Эти поправки приведут к увеличению инвестиций в сельское хозяйство и занятости», - уточнил Р. Даленов.





Насчет третьего направления он добавил, что до 1 апреля текущего года ставка пени составляла чуть менее 14%.





«Но сегодня она выросла до 27%. Поправкой предлагается вернуть ставку пени к прежнему значению - порядка 13-14%. Таковы основные положения проекта закона», - заключил вице-министр.





Ксения Давыдова, Астана