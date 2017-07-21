Верховный суд: Оправдательные приговоры зависят от подготовки всех участников процесса

Суд по закону не имеет права заниматься сбором доказательств, он только принимает решения исходя их представленных сторонами доказательств. Кто оказался сильней и грамотней, тот и победит - судья.

Количество оправдательных приговоров увеличилось на 10,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такие данные по отправлению правосудия за первое полугодия текущего года привели сегодня в ходе расширенного совещания судей Верховного суда Казахстана , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«При увеличении количества поступивших в суды республики дел на 9,3%, количество вынесенных приговоров сократилось на 2,7%, - сказал в кулуарах судья коллегии по уголовным делам Верховного суда Рахимбеков Ербол. - На 43% сократилось количество дел находящихся в производстве судов свыше 6 месяцев, возросло количество лиц, оправданных судом на 10,5%, увеличилось количество дел, прекращенных в производстве на 16%, на 57% увеличилось количество дел рассмотренных с участием медиаторов. На 36% увеличилось количество дел прекращенных с участием медиаторов, на 57% увеличилось количество дел, рассмотренных в согласительном производстве».





Стоит отметить, что оправданием считается оправдательный судебный приговор, а потому амнистия, которая применяется вынесением постановления к этой статистике не имеет отношения.





На вопрос, имеет ли отношение к положительной динамике роста тот факт, что в судах становится меньше обвинительного уклона, Рахимбеков ответил:





«Почему вы говорите об обвинительном уклоне? Приводя эту статистику, я говорю только о цифрах, а за цифрами стоят люди. Нельзя сказать, что если процент увеличился, то судьи перестали бояться или стали бояться. Чтобы понять причину, нужно исходить их многих факторов. Например, от качества расследования, если оно выше, соответственно меньше оправданий», - пояснил он.





«Нужно исходить из того, как сработала та или иная сторона, напоминаю, суд по закону не имеет права заниматься сбором доказательств, он только принимает решения исходя их представленных сторонами доказательств. Кто оказался сильней и грамотней, тот и победит».





«То есть адвокатура стала лучше работать?» - задал вопрос судье журналист.





«Ну где-то возможно. Все растет, изменяется, все повышают квалификацию. Может и с этим связанно» - подвел черту он.





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Татьяна Ковалева, Астана



