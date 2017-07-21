Депутат: В РК планируют поэтапно отменять предельную цену на газ

Дерегулирование не коснется только 10% объемов газа, которые распределяются через газоустановки для населения.

Соответствующие поправки предусмотрены в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в закон РК «О газе и газоснабжении». Документ рассмотрен на межведомственной комиссии в Министерстве юстиции РК , передает корреспондент Zakon.kz





Как рассказала по итогам его рассмотрения депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Унжакова, данный законопроектом предусматривает внедрение электронных торговых площадок, как инструмента, который будет позволять устанавливать справедливую розничную цену, по которой участники могут покупать сжиженный нефтяной газ.





«Также нам важно провести поэтапное дерегулирование оптовой цены. Потому что основной дефицит сжиженного газа наблюдается в приграничных территориях с другими государствами, потому что наша оптовая цена в три-четыре раза ниже, чем в других государствах. В Таджикистане тонну покупают за 119 тысяч тенге, в России по 148 тысяч тенге, а у нас он по 34 тысячи тенге. Согласитесь, что гораздо выгоднее вывезти этот газ, продать его по той цене и оставить наших казахстанских потребителей без газа. Поэтому нам нужно перевести эту оптовую цену на то, чтобы она была справедливой», - пояснила парламентарий.





По ее словам, на электронных торговых площадках будут непосредственно напрямую реализовывать и приобретать сырье участники газового рынка. При этом она уточнила, что эти изменения предусмотрены только в следующем году.





«В этом году пока ничего трогать не будут. Важно не поднять население, сказав, что завтра повысятся цены на газ. Завтра ничего повышаться не будет. Это будет поэтапный процесс. Только со второго полугодия следующего года на электронной торговой площадке будет выставлено 20% сжиженного газа, который будет продавать не по предельной цене. 80% будут продолжаться по прямому распределению по предельной цене. Но в 2019 году это будет 50%, в 2020 - 80%, в 2021 - 90%», - проинформировала она.





И. Унжакова добавила, что процесс поэтапного дерегулирования очень важен для того, чтобы цены на газ резко не повысились.





«Самый главный вопрос, который волнует всех, чтобы этот процесс поэтапного дерегулирования не сказался на повышении цен на сжиженный газ для населения и предприятий нефтехимической промышленности, которые используют газ в качестве сырья. Для того, чтобы этих людей дерегулирвоание не коснулось, 10% объема будут оставаться вне электронных торговых площадок. Туда и входят объемы, которые потребляются газосетевыми организациями и распределяются для населения через газораспределительные установки, имеющиеся в многоквартирных жилых домах. Эти объемы будут сохранены», - уточнила депутат.





Вице-министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев выразил мнение, что, если не будет оптимальной обоснованной цены на газ, то производства газа не будет в стране.





«На этих предприятиях работает такой же народ, как и мы свами. Им нужна модернизация, реконструкция, развитие. Соответственно, они должны получать справедливую цену. Чересчур низкая цена не стимулирует инвестиции в переработку газа», - заявил он.





Представитель МЭ отметил, что сжиженный нефтяной газ - это ценное сырье.





«Мы его, условно говоря, сжигаем в двигателях - это не совсем оптимальное использование. В этих целях мы предлагаем регулируемую цену оставить для нефтегазохимических предприятий, чтобы этот газ максимально перерабатывался на территории РК, создавались новые производства, был стимул вкладывать инвестиции в новое производство, тем самым создавая новые рабочие места. Большой социальный эффект и новые налоговые поступления в республиканский бюджет», - заключил М. Мирзагалиев.



