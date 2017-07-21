Porsche 911 разогнали до 344 километров в час

Немецкий тюнер Edo Competition рассекретил свой новый проект «Синяя стрела», основанный на спортивном купе Porsche 911 Turbo S. Модернизированный автомобиль, оснащённый 675-сильным мотором, способен разгоняться до максимальной скорости свыше 340 км/ч.





Автомобили немецкой марки Porsche никак нельзя назвать тихоходными. Например, недавно представленное купе Porsche 911 Turbo S Exclusive достигает максимальной скорости 205 миль в час (330 км/ч). Но, многочисленные тюнеры постоянно разрабатывают новые программы модернизации для культового немецкого автомобиля, благодаря которым машины бренда превращаются в настоящие суперкары.





Хорошим примером может стать купе Porsche 911 Turbo S Blue Arrow by Edo Competition. Эта «Синяя стрела» оснащена модернизированным 3,8-литровым мотором, отдача которого увеличена до 675 лошадиных сил. Крутящий момент – 850 Нм.









Представители немецкого ателье заявляют, что этот автомобиль является самым быстрым из когда-либо построенных моделей Porsche 911. Доказательства – модернизированное купе разогнали до максимальной скорости 213,86 миль в час (344,18 км/ч). Испытательный заезд, во время которого была достигнута указанная скорость, прошёл на немецком автодроме High Speed Oval ATP Papenburg.









Помимо этого, как сообщили в пресс-центре немецкой фирмы, модернизированный автомобиль способен «выстреливать» с нуля до первой сотни за 2,7 секунды. Мало того, на разгон до 299 километров в час купе необходимо всего 23,4 секунды.





Стоит отметить, что после официального заявления фирмы Edo Competition о достигнутой максимальной скорости в 344,18 км/ч модернизированный автомобиль был испытан работниками авторитетного издания Auto Bild, которые подтвердили, что купе набрало указанную максимальную скорость.

«Синяя стрела» основана на обновлённой версии спортивного купе Porsche 911 Turbo S. Согласно данным ателье Edo Competition, увеличить отдачу стокового 6-цилиндрового мотора удалось за счёт нового блока управления и оптимизированного программного обеспечения.









Также известно, что после всех доработок силовой агрегат автомобиля стал примерно на 60 килограмм легче. Помимо этого, тюнер установил на купе облегчённую аккумуляторную батарею, 20-дюймовые кованые колеса, заниженную подвеску (на 30 мм), передний капот в стиле GT3 RS и высокоэффективные шины.









Сколько стоит 675-сильное купе Porsche 911 Turbo S Blue Arrow by Edo Competition, к сожалению не сообщается. Напомним, что в Германии стандартный спорткар Porsche 911 Turbo S можно купить за €205 133.



