Появился трейлер боевика с Уиллом Смитом про людей и орков

Фильм рассказывает о мире магии и высоких технологий, где люди сосуществуют со сверхъестественными созданиями.

Вышел трейлер боевика «Яркость» про людей, орков, эльфов и других существ. В картине сыграли Уилл Смит, Джоэл Эдгертон, Нуми Рапас. Ролик можно увидеть на странице сервиса Netflix на сайте YouTube, сообщает сообщает Газета.ru





Режиссер – Дэвид Эйр, у которого Смит снимался в «Отряде самоубийц». Премьера «Яркости» запланирована на 22 декабря.





Фильм рассказывает о мире магии и высоких технологий, где люди сосуществуют со сверхъестественными созданиями. Герой Смита работает в правоохранительных органах, и в какой-то момент ему приходится работать вместе с орком (Эдгертон).





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