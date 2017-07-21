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Появился трейлер боевика с Уиллом Смитом про людей и орков

21 июля 2017, 15:24

Фильм рассказывает о мире магии и высоких технологий, где люди сосуществуют со сверхъестественными созданиями.

Вышел трейлер боевика «Яркость» про людей, орков, эльфов и других существ. В картине сыграли Уилл Смит, Джоэл Эдгертон, Нуми Рапас. Ролик можно увидеть на странице сервиса Netflix на сайте YouTube, сообщает Газета.ru

Режиссер – Дэвид Эйр, у которого Смит снимался в «Отряде самоубийц». Премьера «Яркости» запланирована на 22 декабря.

Фильм рассказывает о мире магии и высоких технологий, где люди сосуществуют со сверхъестественными созданиями. Герой Смита работает в правоохранительных органах, и в какой-то момент ему приходится работать вместе с орком (Эдгертон).

Ранее сообщалось, что вышел новый трейлер фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049», в котором сыграли Харрисон Форд, Райан Гослинг, Джаред Лето и Робин Райт.




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