С начала года у пассажиров ж/д и авиа-транспорта изъято более 130 кг наркотиков

Транспортными полицейскими Казахстана с начала года из незаконного оборота изъято более 130 кг различных наркотических средств, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте.





Сегодня, 21 июля в Усть-Каменогорске состоялось выездное расширенное совещание среди транспортных полицейских страны под председательством начальника ДВД на транспорте МВД РК полковника полиции Аманжола Кабылова. На совещании обсуждены итоги оперативно-служебной деятельности Департамента за первое полугодие 2017 года, а также определены основные задачи на предстоящий период.





В ней приняли участие начальники служб аппарата Департамента и руководители всех линейных подразделений.





Открывая совещание, начальник ДВД на транспорте Аманжол Кабылов отметил чёткие действия сотрудников Департамента в период проведения международной выставки «ЕХРО-2017» в Астане. Он поставил задачи перед личным составом и призвал уделять больше внимания профилактике преступности, в том числе тяжким и особо тяжким преступлениям.





С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности за I-е полугодие выступил первый заместитель начальника ДВД на транспорте Ербол Бекенов. Со слов докладчика, с начала года всего на участке обслуживания Департамента зарегистрировано 1437 уголовных правонарушений, из них 956 преступлений и 481 проступок. Все зарегистрированные убийства, грабежи и мошенничества 100% раскрыты. Общая раскрываемость преступлений составила 71,8 %.





Проведенными профилактическими мероприятиями удалось значительно снизить количество преступлений на 6,4 %, в том числе тяжких на 32%, небольшой тяжести на 23,4%. Также снижено количество преступлений, совершенных в общественных местах на 5,9%.





За отчетный период проведена определенная работа по розыску преступников. В результате чего, были задержаны 16 уголовных преступника, скрывшихся от ОВД.





Силами линейных подразделений Департамента выявлено 246 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе 7 фактов контрабанды. Из незаконного оборота изъято более 130 кг различных наркотических средств.





В рамках реализации поручения Главы государства по формированию в обществе атмосферы «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям, хулиганству и бескультурью, транспортными полицейскими к административной ответственности привлечены 28 865 правонарушителей.





В ходе совещания стражи порядка обсудили соблюдение законности и укрепление служебной дисциплины, предупреждения коррупционных проявлений среди личного состава, ведь эти направления работы формируют общественное мнение и повышают уровень доверия населения к полиции.





А. Кабылов отметил, что несмотря на достигнутые успехи, имеются некоторые недостатки, которые должны быть устранены в кратчайшие сроки.



